Amazing Stories, primul trailer: serialul lui Spielberg care te va motiva să te abonezi la Apple TV+

În cazul în care ai o afinitate pentru super producțiile despre război ale lui Steven Spielberg, aștepți cu nerăbdare Amazing Stories, prima colaborarea a regizorului cu Apple TV+.

Cei de la Apple fac progrese importante în stabilirea unei colecții solide de conținut original pentru a-și atrage abonați pe propia platformă de streaming. Trebuie să ”mai mănânce mult” pentru a ajunge din urmă Netflix, Amazon PrimeVideo sau Disney+, dar cu producții precum Amazing Stories a lui Steven Spielberg, se fac pași importanți în direcția corectă.

Apple a publicat în urmă cu mai puțin de 24 de ore primul trailer pentru Amazing Stories a lui Steven Spielberg. Serialul va ajunge pe platforma companiei americane începând cu data de 6 martie și va putea fi urmărit la nivel global.

În prima fază, va include doar episoade cu câteva o poveste de sine stătătoare, dar vor mai fi adăugate și altele, ulterior. Nu este încă evident dacă vor fi publicate tot anul acesta sau în 2021.

Amazing Stories își are bazele într-un show care a fost televizat în 1985, pe postul american de televiziune NBC. La momentul respectiv, a constat în doar două sezoane. De atunci, mai mulți oameni din industrie s-au străduit să reinventez sau actualizeze conceptul pentru o nouă generație de consumatori de conținut video.

Primele detalii legate de efortul lui Spielberg cu Apple de a reînvia Amazing Stories au ajuns online în 2017. De atunci însă, s-au înregistrat numeroase probleme pe partea de producție, iar Bryan Fuller (Star Trek: Discovery și American Gods) s-a retras de la cârma serialului în 2018.

Din trailer, este greu să deslușim prea multe particularități legate de calitatea serialului, dar cu siguranță se preconizează a fi spectaculos. Nu de alta, dar Apple TV+ are nevoie de mai mult decât The Morning Show, See sau For All Mankind pentru a-și păstra abonații pe care, în prima fază, i-a atras cu un an de acces gratuit la platformă.