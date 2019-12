Mythic Quest, pe Apple TV+, se anunță a fi revoluționar: când se lansează serialul

Din materialele promoționale, pare să fie un joc video, dar cea mai nouă producție care va ajunge pe Apple TV+ este un serial a cărui acțiune se petrece într-un studio de jocuri video.

Fiind la început, Apple TV+ încearcă să ofere câte ceva pentru fiecare tip de public, chiar dacă duce lipsă de diversitate. The Morning Show este pentru amatorii de politică și actualitate, See este pentru cei pasionați de acțiune și SF-uri, iar Truth Be Told este dedicat celor care apreciază o dramă. În contextul în care lipsește o producție cu o doză semnificativă de umor din portofoliul acestui serviciu de streaming, va apărea în curând Mythic Quest.

Următorul show de pe Apple TV+ este realizat în colaborare cu Ubisoft, în mod suprinzător, și va avea în spate creatorii clasicului It`s Always Sunny în Philadelphia. Este vorba de Rob McElhenney și Charlie Day. Numele său complet va fi Mythic Quest: Raven`s Banquet și este programat să aibă premiera pe 7 februarie.

Primul sezon al show-ului va avea un total de nouă episoade și, la fel ca pe Netflix, vor fi disponibile toate în aceeași zi. În contextul în care See și The Morning Show au venit sub forma unui episod pe săptămână, viitoarea lansare va facilita o sesiune serioasă de binging. Nu este încă foarte clară durata unui episod, dar mă aștept la 30 de minute.

Deși am mai mai văzut în trecut seriale a căror acțiune se petrece într-un mediu corporatist, chiar și în Sillicon Valley, aceasta va fi prima producție a cărei poveste se va desfășura într-un studio de jocuri video, cu excepția Black Mirror: Bandersnatch, dar aceea este o cu totul altă mâncare de pește. Mythic Quest va include nume precum Rob McElhenney și Charlie Day în distribuție, pe lângă David Hornsby, F. Murray Abraham și Ashly Burch.