Când apare noul film Borat și cine îl va distribui în toată lumea

Studiourile Amazon au dobândit drepturi la nivel mondial asupra sequel-ului filmului “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”.

Filmul, care îl are din nou pe Sacha Baron Cohen în rolul principal, va avea premiera la sfârșitul lunii octombrie pentru abonații din peste 240 de state și regiuni ai Amazon Prime.

Continuarea filmului Borat a fost primul film realizat în timpul perioadei de lockdown provocate de Covid-19, filmat imediat când restricțiile de coronavirus au fost relaxate, iar sindicatele au fost de acord cu privire la revenirea producțiilor de film.

Sacha Baron Cohen și echipa sa au zburat în diferite părți ale SUA și la nivel internațional pentru a filma scenele pentru cel de-al doilea film Borat.

Filmarea a fost cu adevărat periculoasă

Așa cum a făcut-o în primul Borat, în filmul Brüno și în seria sa de vară Showtime Who Is America, Baron Cohen și-a riscat viața de mai multe ori pentru a filma scenele din acest film.

Sursele spun că au existat multe scenarii riscante și periculoase, iar Baron Cohen a trebuit să poarte o vestă antiglonț în două zile diferite de filmare, pentru a se proteja.

Baron Cohen a reușit să facă o treabă bună ținând filmul secret, deși vești despre apariția acestuia s-au scurs la doar puțin timp după finalizarea procesului de filmare și după ce CAA Media Finance a stabilit tranzacția de distribuție.

Cel de-al doilea film Borat are o dată de lansare

Baron Cohen s-a grăbit să aibă filmul gata de premieră înainte de ziua alegerilor.

Primul film a avut un mare succes, încasând 262 milioane de dolari la nivel mondial pentru Fox.

Având în vedere faptul că studioul respectiv a fost înghițit de Disney, iar lansările în cinematografe sunt mai periculoase ca niciodată în pandemie, echipa filmului a decis că cel mai bun mod ca filmul să fie văzut de cel mai larg public al său înainte de Ziua Alegerilor este Amazon Prime.

Platforma va lansa filmul la finalul lunii octombrie.

Așa că Prime îl va avea pe Baron Cohen făcând ceea ce s-a transformat într-o formă de artă singulară: să meargă sub acoperire pentru a-i face pe oameni să-și dezvăluie adevăratul lor sine și caracterul părtinitor, la doar cea mai mică provocare.