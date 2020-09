Borat revine: noua producție ar fi fost filmată în secret și e gata de lansare

Filmul original din 2006 l-a prezentat pe Sacha Baron Cohen sub acoperire sub masca bufonului din Kazakhstan Borat în timp ce traversa SUA realizând un “documentar”.

Multe dintre scenele filmului au prezentat interacțiuni cu non-actori care nu erau conștienți de identitatea reală a lui Cohen. Succesul masiv al filmului la box-office i-a determinat pe mulți să creadă că o continuare ar fi imposibil de filmat în același mod.

Cu toate acestea, potrivit Collider, Cohen a finalizat deja sequel-ul, iar filmul a fost chiar proiectat pentru “câțiva directori selectați” din industrie.

Alte detalii nu au fost încă lansate, deși fanii pot fi siguri că va fi la fel de ciudat și revoltător ca originalul. Nu este încă clar dacă ultima sa farsă, în care a întrerupt un miting de dreapta, va fi inclusă în film.

Personajul lui Borat a apărut pentru prima dată în show-ul Da Ali G al lui Cohen în 2000, iar apoi a apărut în comedia de succes Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, șase ani mai târziu.

Există unele speculații că Borat 2 va fi lansat la sfârșitul anului, posibil înainte de alegerile prezidențiale americane din noiembrie.

La începutul acestui an, actorul și comediantul a fost fotografiat îmbrăcat în deghizarea sa familiară Borat, ceea ce a determinat zvonuri că un proiect planificat Borat era în lucru.

Cu toate acestea, până la raportul din Collider, nu se știa dacă acest lucru va lua forma unui film sau a unei serii TV sau în ce etapă de producție se afla proiectul.

De la Borat, Cohen a jucat în mai multe comedii în aceeași ordine de idei, inclusiv în serialele Bruno și Who is America?.

Seria anterioară “Borat” avea câteva companii de producție în spate și a fost lansată în cele din urmă de 20th Century Fox. Evident, Disney nu va susține probabil nicio continuare a “Borat”, așa că nu ar fi surprinzător să vedem Netflix sau alte companii de streaming finanțând proiectul.