„AGOS: A Game of Space” este aventura VR interstelară de la Ubisoft

Cu lansări precum “Prince of Persia: Sands of Time Remake” și “Immortals Fenyx Rising”, multe prezentări de la evenimentul Forward marca Ubisoft au atins lucruri pe care le-am mai văzut înainte. Dar compania a avut, de asemenea, câteva surprize în mânecă. Unul dintre acestea a fost “AGOS: A Game of Space”.

Este un nou titlu de explorare spațială VR în care te vei juca ca un AI care îi ghidează pe supraviețuitori care încearcă să găsească o nouă casă departe de Pământ. Pe baza trailerului distribuit de Ubisoft, o mare parte din joc implică pilotarea unei sonde. Scenariu: simulatorul SpaceX Crew Dragon, dar în VR. Pe parcurs, vei putea să îți echipezi sonda cu diferite componente, pe măsură ce scapi de resurse și găsești noi tehnologii. Totul este setat pe muzică și cinematografie, care îți vor aminti de “Interstellar” al lui Christopher Nolan.

Apare pe Steam și Oculus Rift Store pe 28 octombrie



Vei avea șansa să testezi „AGOS: A Game of Space” pe 28 octombrie când va apărea pe PC. Spre deosebire de majoritatea titlurilor recente ale Ubisoft, îl vei putea lua de pe Steam, deoarece Valve Index și HTC Vive sunt două dintre căștile VR pe care le acceptă jocul. Va fi disponibil și prin Oculus Rift Store.

AGOS va pune jucătorii în interiorul unei AI care supraveghează o navă colonială care explorează, strânge, tranzacționează și modernizează, pentru a finaliza misiunea de a găsi o nouă casă în stele. Și pare familiar, deoarece seamănă cu „Watch Dogs 2”. Așadar, pe măsură ce AI rulează ultima navă de colonii care a abandonat Pământul, Ubisoft crezând cu optimism că vom ajunge până în anul 2057, vom trece prin sisteme stelare, construind sonde care pot pilota și explora, cercetăm noi tehnologi și finalizăm misiuni interesante. Ubisoft susține că are „controale inovatoare pentru o experiență uimitoare”.