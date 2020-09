Adevăratul telefon ieftin și bun, oficial: cât se spectaculos e Poco X3 NFC la 250 de euro

Dacă în zona de terminale de top lucrurile sunt destul de previzibile, pe segmentul mainstream, concurența este din ce în ce mai acerbă, în beneficiul clienților. Aici intră în calcul noul Poco X3 NFC, primul telefon cu noul Snapdragon 732G.

Poco a făcut istorie în urmă cu câțiva ani când a lansat F1, primul smartphone cu cel mai bun procesor de pe piață la jumătate din prețul concurenței. De atunci, a continuat să aducă terminale cu specificații atractive la prețuri mai mult decât rezonabile. Asta se întâmplă și de această dată, cu noul Poco X3 NFC. Acesta este primul terminal de pe piață cu noul SoC de la Qualcomm și, din câte se pare, ar putea fi cel mai rapid procesor cu 4G din seria Snapdragon 700.

Noul smartphone se ascunde în spatele unui ecran LCD masiv de 6,67 inci cu o rezoluție Full HD+ și un raport de aspect de 20:9. Are o rată de reîmprospătare de 120Hz, perfectă pentru gaming și o rată de procesare a atingerilor de 240Hz. Camera frontală este cât se poate de discretă și ascunde un senzor de 20MP cu F/2.2. Panoul este protejat cu Gorilla Glass 5.

Partea de captură principală include o combinație impresionantă la prețul ăsta. Senzorul principal este un Sony IMX682 de 64 de megapixeli cu F/1.73. Camera ultra wide are un senzor de 13 megapixeli cu F/2.2 și un câmp vizual de 119 grade. A treia cameră are 2 megapixeli cu F/2.4 pentru macro, în timp ce al patrulea senzor de doi megapixeli este menit să funcționeze pentru măsurarea adâncimii în cadru.

Ca să petreci cât mai mult timp departe de priză, Poco X3 NFC are un acumulator de 5160 mAh și suportă încărcare rapidă la 33W cu încărcătorul din pachet. Pe lângă portul USB C, găsești o ieșire de căști standard, o raritate în zilele noastre. Are difuzoare stereo surprinzător de puternice.

În ceea ce privește conectivitatea, pe lângă senzorul NFC din titlu, ai Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 și dual SIM. Spațiul de stocare poate fi extins prin carduri microSD de până la 256Gb. Telefonul este certificat IP53 pentru rezistență la apă și praf.

Noul smartphone va fi disponibil în două variante de stocare, ambele cu 6GB RAM, dar cu 64 sau 128GB de spațiu. Prețul de achiziție este de 249 sau 269 de euro, în funcție de varianta pentru care optezi. Culorile sunt în număr de două, Shadow Gray și Cobalt Blue.