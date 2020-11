Aceste descoperiri arată cum plantele halucinogene au modelat arta rupestră preistorică

Noile cercetări conduse de Universitatea din Central Lancashire și Departamentul de Arheologie al Universității din Southampton au dezvăluit, pentru prima dată, modul în care poporul american preistoric a creat arta rock ca parte a experienței halucinogene.

Ca parte a acestei cercetări, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, academicienii au efectuat săpături la un sit dintr-o peșteră din California, după ce au descoperit o pictură considerată a reprezenta florile Datura wrightii, o plantă utilizată în trecut pentru proprietățile sale halucinogene ca parte a unei ceremonii spirituale.

Cum au contribuit plantele halucinogene la evoluția artei și a civilizațiilor

Cea mai notabilă utilizare a Datura în California străveche este ca parte a inițierilor adolescenților, unde rădăcina plantei era transformată într-o băutură pentru tinerii din comunitate. Alături de pictură, cercetătorii au descoperit și o serie de materiale mestecate, care s-au dovedit aproape toate ca fiind făcute din Datura.

Această cercetare întărește legătura dintre ingerarea de halucinogene și crearea artei rock, arătând că arta a reprezentat planta însăși, mai degrabă decât imaginile din transă. Acest lucru evidențiază aprecierea profundă a plantelor halucinogene pentru nativii californieni.

Descoperirile sugerează, de asemenea, că situl ar fi fost probabil un spațiu comunal în care oamenii se adunau în mod sezonier pentru vânătoare, colectare și pregătire a mâncării. Acest lucru arată că arta a jucat un rol important în viața de zi cu zi a tuturor membrilor comunității locale.

„Combinația dintre chimie și arheologie în acest proiect a arătat cu adevărat puterea unei abordări multidisciplinare pentru a descoperi noi cunoștințe. Acesta a fost un proiect captivant și vizitarea acestor situri cu Dave a fost cu adevărat memorabilă”, a spus Dr. Matthew Baker, chimist la Universitatea din Strathclyde și coautor al lucrării. Descoperiri interesante despre comunitățile de oameni din preistorie

Dr. David Robinson, arheolog la Universitatea din Central Lancashire (UCLan), a declarat: „Aceste descoperiri ne oferă o înțelegere mult mai aprofundată a vieții comunităților americane indigene și a relațiilor lor, de la preistorie târzie până la sfârșitul anilor 1800. Important, datorită acestei cercetări, tribul indian Tejon vizitează acum situl annual, pentru a se reconecta la acest important loc ancestral.

„Legătura dintre halucinogene și arta rock a fost suspectată de multă vreme, iar această cercetare arată că nu a fost doar o sursă de inspirație creativă pentru aceste grupuri preistorice de oameni, ci un principiu de bază al ritualurilor importante și al adunării comunității”.

Dr. Fraser Sturt, profesor de arheologie la Universitatea din Southampton și coautor al cercetării, a declarat: „Rezultatele acestui proiect provin dintr-o abordare interdisciplinară, deschisă și colaborativă a cercetării. În acest fel, am descoperit înregistrări noi și îmbunătățite a rămășițelor de material. Astfel, am aflat lucruri intersante despre cum aceste aspect au influențat arta și existența oamenilor. Astfel, în timp ce accentul se pune pe proprietățile halucinogene ale plantei Datura wrightii și rolul său în arta rock și în evoluția comunității, această lucrare arată, de asemenea, complexele relații între oameni într-un anumit loc și mediu”.