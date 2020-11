Acesta este primul smartphone antibacterian din lume. Pentru că ai nevoie de el în plină pandemie

A trecut deja un an de când a fost raportat primul caz de COVID-19 și, de atunci, oamenii apreciază mai mult importanța igienei. În ultimele luni, au existat nenumărate studii care arată că virusul rezistă zile întregi pe suprafețe. Aceste suprafețe sunt obiectele obișnuite pe care oamenii le ating, cum ar fi clanța ușii, butonul de la lift, mesele și chiar un smartphone.

Deoarece majoritatea oamenilor au acum un smartphone, este important să păstrezi întotdeauna aceste dispozitive curate. Recent, Bullitt a anunțat primul smartphone antibacterian din lume, care folosește ioni de argint pentru a reduce răspândirea microbilor cu 99,9% în doar 24 de ore.

Acest smartphone antibacterian se numește CAT S42, care este un telefon entry-level făcut pentru a fi durabil și versatile, perfect pentru uz militar. În prezent, este vândut la 400 de dolari, dar modelele care sunt echipate cu tehnologia antimicrobiană Biomaster vor fi disponibile abia în 2021.

Bullitt speră să facă toate smartphone-urile CAT antibacteriene până anul viitor. Deși nu ucide cu adevărat coronavirusurile, acesta împiedică răspândirea agenților patogeni. Dispozitivul poate reduce transmisia microbiană cu 80% în 15 minute și 99,9% în 24 de ore.

Specificații CAT S42



CAT S42 are un ecran de 5,5 inci, Corning Gorilla Glass 5s și protecție antimicrobiană Biomaster pentru a reduce activitatea microbiană. Are un procesor Mediatek Helio A20 MT 6761D 1,8GHz și are 3 GB RAM și 32 GB ROM, ca să nu mai vorbim că vine și cu un MicroSD extensibil.

În ceea ce privește camera, cea din spate are 13 megapixeli, în timp ce partea din față are o rezoluție de 8 megapixeli. Acesta rulează cu sistemul de operare Android 10, dar poate fi actualizat la 11.

De asemenea, vine cu o rețea 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, IP68 și IP69 și MIL 810 H militar. În cele din urmă, este rezistent la cădere de până la 1,8 metri, pe beton, după efectuarea testelor.

Primul smartphone antibacterian

Potrivit lui Peter Cunningham, vicepreședinte la Bullitt Group, acest smartphone robust este complet rezistent la apă, ceea ce înseamnă că utilizatorii îl pot spăla cu apă și săpun sau pot folosi produse de igienizare pentru a-l dezinfecta. El consideră că această caracteristică este vitală în special pentru cei care lucrează în cadrul asistenței medicale și pentru cei care vizitează multe focare pentru locul de muncă.

„Folosirea unui telefon CAT ne permite să avem încredere că ne putem spăla și igieniza telefonul în mod regulat”, a spus Cunningham. De asemenea, CAT S42 este un produs nou al telefoanelor CAT, ceea ce îl face o opțiune mai sigură pentru utilizatori.

Principala sa caracteristică astfel este componenta sa externă care a fost special tratată cu tehnologia antimicrobiană Biomaster și testată conform ISO 22196. Această tehnologie folosește ioni de argint în timpul fabricării pentru a crea protecție permanentă împotriva agenților patogeni și a inhiba răspândirea lor pe suprafața telefonului, pentru a reduce nivelul microbilor.