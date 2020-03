Această hartă îți arată cât de mult s-au golit străzile din cauza pandemiei

Pe timp de pandemie, tot mai multă lume stă acasă, fie în izolare, fie în carantină, și asta se vede și în traficul de pe străzi.

În multe țări din lume, circulația este restricționată, în încercarea combaterii răspândirii virusului care a afectat aproape tot globul. Afectat este și traficul, care s-a redus drastic, din cauza coronavirusului. Mapbox este o companie de mapare și date despre locație, iar publicația BuzzFeed News a colaborat cu aceasta pentru a-ți arăta cât de diferite lucrurile acum.

După comparația informațiilor legate de volumul de trafic dinainte și după ce criza s-a înrăutățit, a rezultat o serie de imagini care îți arată cât de multa fost afectat traficul de pandemie.

În fiecare caz al unui oraș major, fotografia actuală arată traficul din cea mai recentă zi calendaristică, iar cea de dinaintea izbucnirii epidemiei este făcută la aceeași oră, din timpul unei zile a săptămânii de la jumătatea lunii ianuarie. Pe atunci, lucrurile erau ceva mai liniștitie, la nivel global.

Cum a fost afectat traficul de pandemie

Italia este cea mai afectată țară din Europa de noul virus. Deși are cu vreo 20.000 mai puține cazuri decât China, are cu aproximativ 3.000 mai multe decese. Ca rezultat al carantinei la nivel național, traficul din Roma s-a redus complet. Poți vedea în această hartă interactivă cât e serioase sunt lucrurile.

Unul dintre cele mai reprezentative cazuri este reprezentat de orașul american New York. Statul New York are mai multe cazuri decât oricare alt stat american și asta se vede și în felul în care oamenii circulă pe străzi. Și în acest oraș toate școlile sunt închise, precum și restaurantele sau barurile. Poți vedea în această hartă interactivă cât de drastic s-a redus traficul pe timp de pandemie.

Și în alte capitale și orașe importante din Europa este aceeași situație. Avem exemplul Parisului și Londrei. După cum vedem în harta traficului din Seul și Beijing, nici în Asia nu prea mai e trafic în prezent.