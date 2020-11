Această consolă de jocuri poate să-ți răcească și berea

Bud Light, marca de bere produsă de Anheuser-Busch, a creat o consolă de jocuri video. Se numește BL6 și da, îți va ține la rece două beri.

Are 16 gigaocteți de memorie și șase jocuri, inclusiv Tekken 7 și Soulcalibur VI. Are un proiector Asus încorporat. Și are forma unui six pack.

Această consolă de jocuri e cadoul perfect pentru Crăciun. Sau pentru carantină



Oricărui gamer cred că-i place să bea bere la fel de mult ca jocurile video. Și trebuie să recunoaștem că această marcă de băuturi alcoolice a făcut o chestie inovatoare cu această consolă de jocuri.

Dar problema cu aceste dispozitive este că sunt imposibil de obținut. BL6-ul lui Bud Light se dă în prezent la peste 1.000 de dolari la licitație. Companiile de bere probabil că ar trebui să facă mai multe lucruri stupide ca acestea, dar să și le pună la dispoziția gamerilor. Poate data viitoare să creeze o consolă care să răcească mai mult de două beri deoodată. Gamerii au nevoie de “combustibil”.

Iar într-o notă mai pesimistă, livrarea Xbox Series X va întârzia enorm pentru majoritatea doritorilor.

Microsoft și Sony au lansat console next-gen în această lună, Xbox Series X și PlayStation 5. Deși părerile sunt împărțite când vine vorba de care este mai bună, se pare că nu prea vei avea de ales dacă te gândești la o eventuală achiziție.

În timp ce PS5 pare să fugă de pe rafturi și nu prea sunt probleme cu livrările, Microsoft se așteaptă să existe probleme cu stocurile de Xbox Series X până în luna aprilie. Cu alte cuvinte, în funcție de unde te afli pe mapamond și cât de rapid ai fost în a face comandă, s-ar putea să-ți vezi consola peste câteva luni.

Nu este foarte clar de unde vine inabilitatea celor de la Microsoft de a-și mulțumi clienții, dar s-ar putea să aibă legătură cu faptul că gigantul nu se aștepta ca interesul să fie atât de mare pentru Xbox Series X.