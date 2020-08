Această capsulă plutitoare poate fi următoarea ta locație de vis pentru vacanță

Este vară și din ce în ce mai mulți iubitori de călătorii încep să simtă lipsa unei vacanțe. Fie că vorbim de un traseu în natură, vizitarea unui nou oraș sau a unei alte țări, sau chiar de o călătorie de aventuri, nevoia de experiențe noi se resimte în mod stringent.

Un arhitect francez vine cu soluția. O capsulă cu un design futurist care plutește pe coasta de nord-vest a Franței, creată de Jean-Michel Ducancelle, este pusă la dispoziția vizitatorilor.

Ineditul proiect, capsula Anthénea, reprezintă o locuință mobilă, plutitoare potrivită pentru turiștii curioși.

Cât spațiu ai avea la dispoziție în așa ceva?

Anthénea măsoară 540 metri pătrați și este construită folosind un concept eco-friendly. Capsula are priveliște 360 grade la ocean și dispune de o încăpere deschisă construitp4ă pentru 12 persoane.

Interiorul conține ferestre din fibră de sticlă cu vedere la ocean, prin care se pot observa bancurile de pești și înotătorii din jurul imobilului.

Compartimentarea ingenioasă cuprinde o încăpere de zi, o baie și o zonă exterioară de relaxare. Designul interior cuprinde doar componente circulare, inclusiv canapele și cadă rotunde și este inspirat de recifurile de corali.

Jean-Michel a mărturisit că pentru designul capsulei a fost inspirat de filmul cu James Bond din 1977, The Spy Who Loved Me.

Designerul preconizează și crearea unor capsule care să fie folosite drept hoteluri, restaurante, spa-uri sau cluburi și speră ca acest concept să fie implementat de către companiile hoteliere la nivel global.

Anthénea poate fi utilizată și în alte locații, întrucât designul său îi permite să fie navigată. Capsula poate fi cumpărată de entuziaști cu un preț începând de la 535.000 dolari, conform Insider. Sau poate fi închiriată la un preț de 336 dolari pe noapte pentru cei tentați să încerce această unică experiență. Sau poți aștepta până când e gata turismul spațial ca sa te duci dincolo de Pământ.