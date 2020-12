A murit John le Carré: celebrul autor, responsabil de cele mai bune filme cu spioni

Responsabil de Tinker Tailer Soldier Spy, The Tailor of Panama sau The Constant Gardener, John le Carré și-a pierdut viața din cauza unei pneuomonii. Avea 89 de ani.

„Cu mare tristeţe trebuie să anunţ că David Cornwell, cunoscut în lume sub numele John le Carré, a decedat după o scurtă boală (fără legătură cu COVID-19) în Cornwall sâmbătă seară, 12 decembrie 2020. Avea 89 de ani”, a declarat agentul său, Jonny Geller, CEO al grupului Curtis Brown, într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul acestei agenţii artistice cu sediul la Londra. Scriitorul a lăsat în urmă soţia şi patru copii.

Scriitorul britanic a fost considerat un maestru al romanului de spionaj, multe dintre lucrările sale fiind ecranizate pentru marile ecrane. Pe parcursul carierei sale a vândut peste 60 de milioane de cărți, la nivel global.

„Cu mare tristeţe trebuie să confirmă că David Cornwell – John le Carré – a decedat din cauza unei pneumonii sâmbătă seară în urma unei scurte lupte împotriva bolii”, a confirmat familia într-un mesaj redifuzat de agentul său. În cariera sa, John le Carré a scris 25 de romane și un volum de memorii publicat în 2016, The Pigeon Tunnel.

La baza inspirației pentru multe dintre romanele sale s-a aflat propria carieră de agent secret a autorului. A fost însă nevoit să se retragă din MI6, după ce agentul dublu Kim Philby l-a deconspirat în fața KGB-ului, alături de mulți alți compatrioți.

La scurt timp după ce informația decesului a devenit publică, mai mulți scriitori și-au manifestat regretul în mediul online, aducându-i un ultim omagiu. Autorul american de romane horror Stephen King a deplâns pe Twitter moartea unui „uriaş literar” şi „spirit umanitar”. Scriitorul şi istoricul britanic Simon Sebag Montefiore a afirmat pe aceeaşi reţea socială că este „bulversat” de moartea unui „titan al literaturii engleze”.

Pentru a înțelege mai bine amploarea carierei sale, poți avea în vedere că John le Carré a devenit popular la nivel mondial după cel de-al treilea roman al său, The Spy Who Came in from the Cold (Spionul care a ieșit din joc), publicat în 1963. Ultimul său roman a fost Agent Running in the Field, publicat în 2019.