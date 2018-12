Cele mai proaste filme din 2018: nici dacă ai fi plătit, n-ar trebui să le vezi

Nu toți suntem perfecți și, drept urmare, nici operele pe care le facem, fie ele romane sau filme, nu sunt toate bune. Mai departe îți prezint cele mai proaste filme anului 2018.

Filmele pe care le vezi în acestă listă ar trebui să le eviți și să le spui și altora că nu e cazul să-și piardă timpul cu ele. Aceste sunt filmele care au primit notele cele mai proaste de la criticii americani. Filmele au fost agregate pe Metacritic și trebuie să aibă peste șapte recenzii.

Cele mai proaste filme 2018: Death of a Nation

Death of a Nation este oficial cel mai prost film al anului cu un scor fascinant de 1/100. Acesta este o docudramă care pune în paralelă președinția lui Abraham Lincoln și președinția lui Donald Trump

Pe locul doi este London Fields cu Amber Heard (fosta iubită a lui Johnny Depp) în rolul principal. Filmul este adaptarea romanului cu acelaș nume al lui Martin Amis. Nicola Six are o premoniție și crede că va fi ucisă. Incepe o aventura incurcata cu trei barbati stiind ca unul dintre va fi ucigașul, este premisa filmului.

The Vanishing Of Sidney Hall are un scor de 18/100 și spune povestea lui Sidney Hall care dovedește un talent timpuriu pentru scris, iar un profesor îi recunoaște talentul și îl îndeamnă să urmeze o carieră de scriitor.

După ce publică un roman de succes bazat pe moartea unuia dintre colegii lui de liceu. Relația sa de cuplu începe să se destrame pe măsură ce efectele întunecate ale cărții intervin în viața lor, iar el dispare fără urmă.

Reprisal urmărește povestea unui veteran care caută să strângă bani pentru asistența medicală a fiului său, alăturându-se unui alt veteran pentru a da de urmă unui hoț de bănci violent. Are 19/100.

Locul cinci îi revine filmului Life Itself ce îi are în rolurile principale pe Oscar Isaac și Olivia Wilde, iar alături de ei mai apar Annette Bening și Antonio Banderas. Cu toate acestea, filmul este considerat un eșec. Life Itself este o saga întinsă pe mai multe generaţii, care celebrează viaţa cu toate complicaţiile sale. 21/100

După moartea soției sale, Eddie Krumble se mută în Los Angeles pentru un nou început și devine membru plătit în publicul spectator pentru un program TV, împreună cu cel mai bun prieten al său, Chris. Și de aici numele filmului, The Clapper. Comedia, din păcate, nu distrează prea mult și obține un scor de 21/100.

Nu putea fi un top cu cele mai proaste filme ale anului fără Nicolas Cage. În filmul 211, Cage joacă rolul unui polițist care dă peste un jaf, iar el trebuie să rezolve toată treaba. Din păcate, acest film nu este vreun Die Hard și 211 are un socr de 21/100.

În Dark Crimes îl vedem pe Jim Carrey într-un thriller pe care criticii l-au caracterizat ca fiind „misogin”, „urât”, „deprimant” și „abisal”. Nota: 24/100.

Locul nouă este ocupat de biopicul Gotti care spune povestea mafiotului legendar John Gotti, iar aici este jucat de John Travolta. Dacă ți-a plăcut Godfather atunci ar trebui să-l revezi nu să te uiți la Gotti.

Topul zece îl încheie Stratton, filmul lui Simon West (regizorul The Expendables 2, un action-thriller în care rolul principal este Dominic Cooper. Filmul este bazat pe romanele lui Duncan Falconer. Acesta a scris opt cărți Stratton. Este puțin probabil să mai vedem un alt film în acest univers.

Filmele din acestă listă au fost lansate în SUA în perioada 1 ianuarie – 20 decembrie 2018.