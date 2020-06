A crezut că vede o fantomă pe cer, iar explicația științifică este fascinantă

Fascinația pentru curcubeu reprezintă doar o parte infimă din entuziasmul pe care mulți dintre noi îl dezvoltă pentru formele și culorile pe care le regăsim în cer. Chiar și așa, nu te-ai aștepta să vezi ”fantome”.

Silueta surprinzător de ciudată și umană din imaginea de mai sus nu este un efect special și nu a fost realizată în Photoshop. În schimb, a fost imortalizată de un fotograf pasionat în timpul unei plimbări pe dealuri. La momentul capturi, autorul nu a înțeles exact ce se petrece și și-a ridicat multe întrebări, dar există explicații cât se poate de logice pentru umbra din cer.

Lee Howdie este un fotograf britanic și a realizat fotografia devenită virală într-una dintre deplasările sale în natură. La momentul potrivit, s-a aflat în Pacul Național Peak District din Derbyshire, Marea Britanie. Ulterior, și-a dat seama că aceea era propria umbră care se ridica spre cer, doar pentru a se termina într-un curcubeu.

”Umbra mea părea gigantică. Era într-un curcubeu circular. Am făcut câteva fotografii cu ea și am continuat să merg mai departe. Era precum un înger în cer, deasupra dealurilor, parea destul de magic.”, a explicat autorul fotografiei. ”Nu am mai văzut așa ceva niciodată în viața mea. Am citit o dată pe internet [despre fenoment]. Este grozav și mă simt binecuvântat să fi capturat un moment atât de magic.”, a continuat Lee Howdle.

Fenomenul științific care a dus la apariția ”fantomei” este supranumit ”spectru de munte” sau ”spectru Brocken”. Agenția UK Met Office l-a clasificat ca fiind unul dintre cele mai terifiante fenomene meteorologice într-un top 10.

”Efectul se produce când un observator stă deasupra nivelului unui nor, pe un munte sau deal, cu soarele în spate. Când își privesc umbra, lumina este reflectată în așa fel încât pare să genereze o fantomă circulară într-un punct perfect opus soarelui.”, se arată în explicația oficială a UK Met Office pentru fenomenul întâmpinat de Lee Howdie.