6 videouri la care râzi cu lacrimi: Micutzu, Godină și Silviu Gherman au avut inspirație cu carul

Ultima lună a fost dificilă, dar a dus și la câteva sclipiri excepționale de inspirație. Silviu Gherman a rezumat poporul român, Micutzu a făcut imnul perioadei, iar Godină a alergat cu lumina în mână. Și asta nu e tot.

Odată cu acordul dintre BOR și MAI (modificat între timp), Poliția și Jandarmeria ar fi trebuit să distribuie lumina alături de preoți și voluntari. Pentru așa moment, Marian Godină s-a pregătit acasă. A publicat pe 15 aprilie un video în care se antrenează pe bandă cu o lumânare aprinsă. Godină a spus doar: „Mă antrenez”.

Silviu Gherman a venit cu o inspirație de zile mari. A luat un video de la Revoluție și-a pus pe el vocea acestor zile. În prima jumătate a clipului oamenii „se ceartă” pe virus și-și pun întrebările grele: e mare, e mic, a ajuns în Drumul Taberei, l-a văzut cineva, distruge case? Desigur, în tonul acestei perioade, clipul începe cu declarația pe proprie răspundere pe care e bine s-o ai, că altfel e rău să n-o ai.

Cosmin Nedelcu, cunoscut sub pseudonimul „Micutzu”, a venit cu Imnul Învierii. La începutul videoului explică demersul: „Piesa asta merge pentru toți credincioșii, Adevărat a Înviat!” Așa că, dacă n-ai ascultat-o încă, e mai jos, să te bucure în aceste zile.

Până acum ți-ai dat seama deja că izolarea la domiciliu și distanțarea socială duc și idei amuzante. Un astfel de exemplu a venit tocmai din Marea Britanie, cu un dialog excelent între fiică și mamă.

