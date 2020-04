5 show-uri de stand-up comedy de văzut pe Netflix, ca să răzi un pic, dacă tot stai în casă

S-ar putea să fiu amator de stand-up din momentul în care am învățat engleză suficient de bine încât să înțeleg cea mai mare parte a glumelor artiștilor de peste ocean. Dacă vrei să începi să apreciezi mai mult această artă, îți recomand 5 show-uri de stand-up de pe Netflix care s-ar putea să-ți placă.

Un lucru este sigur. Mă uitam la stand-up comedy înainte să avem o sumedenie de comedianți români care activează în acest domeniu, cu diferite niveluri de succes. Partea bună este că avem oameni incredibil de talentați în stand-up și mulți dintre ei își postează show-uri gratuite pe YouTube, dacă vrei să le vezi și să înțelegi mai bine această cultură. Poți începe cu spectacole de la Teo, Vio, Costel, Micutzu, Bordea, Toma și alții, printr-un click pe numele oricăruia dintre ei.

Dacă ți-ai format deja o părere despre ”ai noștri” și vrei să începi să-i analizezi mai mult pe ”ai lor”, am câteva sugestii care pe mine m-au încântat foarte mult. Este dificil de apreciat dacă sunt cele mai bune, având în vedere ritmul în care se postează show-uri noi de comedie pe Netlix, dar mi se par suficient de diferite ca stil și conținut încât să te ajute să înțelegi ce stil de umor ți se potrivește.

Dacă până la această oră ești convins că stand-up comedy-ul nu este pentru tine, te înșeli. Problema nu este formatul comediantului de pe scenă care spune glume. Nu asta te supără, ci comedianții pe care i-ai experimentat până la această oră. În Statele Unite ale Americii, stand-up-ul a început să facă valuri prin cluburi în urmă cu aproximativ șase deceni. Între timp, ai putea spune că a devenit mai comercial, dacă ai în vedere numărul masiv de consumatori, din fiecare colț al mapamondului.

Asta nu este însă un lucru rău, ci o confirmare a faptului că, dacă ești bun în orice domeniu, poți deveni vedetă. Concurența este masivă, iar numărul celor care nu reușesc este infinitesimal mai mare comparativ cu cei care și-au făcut o carieră din astea. Una peste alta, încearcă să vezi cât mai multe show-uri de stand-up, dacă îți permite timpul, pentru că vei găsi cu siguranță un comediant de la care să răzi cu poftă chiar și atunci când ești singur în casă. Mai jos voi detalia 5 show-uri de stand-up pe care le găsești pe Netflix care să te expună unor stiluri diferite de comedie.

Departe de a fi cel mai nou show al lui Bert Kreischer, The Machine este spectacolul care l-a propulsat la un nivel de faimă globală. Este cel de la care trebuie să începi ca să îl apreciezi cum se cuvine pe unul dintre cei mai extrovertiți comedianți ai momentului. Pasionat de spus povești într-o manieră incredibil de amuzantă, Kreischer nu-și mai aduce aminte când a făcut ultimul show cu un tricou pe el. Este genul de show pe care trebuie să-l vezi cu prietenii, cu o bere în mână și să empatizezi măcar cu câteva momente din relatările celui care este supranumit The Machine.

Aparent diametral opus ca stil comparativ cu Bert Kreischer, Sloss are foarte multe povești care implică cantități semnificative de alcool și detalii despre afinitatea sa pentru stupefiante. Sloss mai are însă un lucru. De ceva timp, show-urile sale sunt împărțite în două, o parte amuzantă și o parte mai puțin amuzantă sau educată.

Deși acest detaliu s-ar putea să sune rău la prima vedere, Jigsaw include o relație a formatului relațiilor moderne care a generat peste 100 de divorțuri și a facilitat destrămarea a zeci de mii de relații, cu argumente. Acesta s-ar putea să fie cel mai diferit de formatul tradițional de comedie. Ca referință, Daniel Sloss are două show-uri de stand-up pe Netflix grupate sub titlul Live Shows. Jigsaw este al doilea, dar ar fi bine să începi cu primul, Dark.

Dave Chapelle este unul dintre cei mai controversați comedianți ai momentului, dar și unul dintre cei mai apreciați. Tot ce a făcut Dave trebuie consumat în tihnă, apreciat ca un vin bun. S-ar putea să nu ai parte doar de glume, dar cu siguranță vei fi fascinat de modul original în care tratează niște subiecte sensibile, de la transexuali până la rasism în secolul 21. Perspectiva sa unică asupra unor teme include uneori referințe de cultură americană care s-ar putea să-ți scape, dar modul în care sunt prezentate te face să mergi cu el în poveste.

Un pic mai agresiv și energic decât mulți oameni din stand-up, Bill Burr este considerat cel mai bun comediant din generația sa, cu show-uri în fiecare colț al mapamondului. În privința tematicii, are câteva laitmotive pe care ajungi să le asociezi inevitabil cu Burr, începând cu micșorarea populației globale în moduri creative și terminând cu conspirații de la care ți se ridică părul pe mână.

Partea amuzantă este că nu se ia prea în serios și, deși te invită călduros să slăbești în Walk Your Way Out, nu ezită să-ți explice cum mai cade și el pradă unei vizite la McDonalds. În final, nu există subiecte tabu pentru Bill Burr, iar despre asta ar trebui să fie comedia.

Ricky Gervais, la fel ca alți câțiva comedianți foarte buni, nu este pentru toată lumea și nici nu-și propune. Are un stil foarte particular în care atrage atenția asupra faptului că are incredibil de mulți bani fără să fie ofensator sau condescendent. Aproape miserupist față de aprecierea celorlalți, te face să empatizezi cu niște subiecte foarte delicate sau ciudate. În Humanity are un moment deosebit în care îți atrage atenția asupra modului în care trebuie să reacționezi când cineva îți arată poze cu copii săi. Este fascinant cum reușește să creeze un disconfort în premisă, doar pentru a te fac să izbucneși mai tare în râs la punchline.