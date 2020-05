5 seriale pe care să le revezi la nesfârșit pe Netflix și HBO GO

Netflix și HBO GO au o listă lungă de seriale, însă pe unele dintre ele ai vrea, cel mai probabil, să le mai vezi și altă dată, după ce le termini.

Unul dintre criteriile care îi separă pe cei care urmăresc în mod obișnuit serialele este dacă revăd sau nu serialele care le-au plăcut. Unii ar revedea același serial din nou și din nou, în timp ce alții nu se uită niciodată la același lucru de două ori. Eu fac parte din prima categorie, care ar putea să revadă la nesfârșit anumite seriale. Mai jos am alcătuit o listă cu zece dintre serialele pe care le-am văzut și pe care le-aș mai revedea (sau deja le-am revăzut) de mai multe ori.

E vorba, în cele mai multe cazuri, de acele seriale clasice pe care, cel mai probabil, le-a văzut deja majoritatea, însă nu te poți plictisi să le mai revezi, cel puțin o dată.

5 seriale de pe Netflix și HBO GO pe care să le revezi

Game of Thrones

Game of Thrones este serialul fenomen care a doborât o serie de recorduri, la nivel internațional. Iar pentru că acțiunea este extrem de complicată, personajele (și numele lor) sunt foarte multe, iar relația dintre ele este foarte întortocheată, e posibil să ratezi detalii importante. La o a doua (sau chiar la o a treia) vizionare vei înțelege, cu siguranță, mai multe despre ce se întâmplă în serial.

Family Guy

Umorul din Family Guy mi se pare unul dintre cele mai bune dintre toate serialele care există. Este acel tip de animație destul de absurdă, dar care sigur te va cuceri dacă guști acest tip de umor. Serialul a ajuns deja la sezonul 18, așa că ai o mulțime de episoade. Cel mai probabil, pe multe dintre ele deja le-ai uitat, așa că merită revăzute, pentru că vei râde din nou la ele, cu siguranță.

True Detective

True Detective este unul dintre acele seriale cu cadre mult prea frumoase pentru a nu vrea să le revezi din nou. După mine sezonul întâi este cel mai bun dintre toate, în special pentru interpretarea lui Matthew McConaughey. Toate sezoanele sunt pline de suspans și, chiar dacă știi ce se întâmplă, în vei simți, cu siguranță, și dacă urmărești episoadele din nou.

Friends

De pe lista de seriale pe care să le vezi pe Netflix nu putea lipsi Friends. Este unul dintre cele mai populare sitcomuri din lume. Mulți știu deja pe de rost anumte replici ale personajelor din serial și, cu toate astea, râd de fiecare dată la episoadele din Friends. Este și tipul acela de serial pentru care a fost concepută ideea Netfix prin care să-ți permită să redai un episod în mod întâmplător.

How I Met Your Mother

Chiar dacă Friends și How I Met Your Mother sunt seriale diferite, similaritățile dintre ele sunt extrem de multe, așa că ai putea spune că e cam același lucru. Totuși, ce e diferit la How I Met Your Mother este faptul că e ceva mai idealist decât Friends. Faptul că Ted Mosby spune povestea la persoana întâi, din perspectivă proprie, te face să te identifici mai mult cu personajul și, cumva, să înțelegi mai bine lecțiile de viață pe care încearcă să le dea. Deși sună siropos, într-o oarecare măsură, serialul te pune pe gânduri și poate fi „citatul motivațional” de care ai nevoie pentru a acționa într-un anumit sens. Este și unul dintre motivele pentru care ai vrea să-l revezi.