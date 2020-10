5 filme și seriale de pe Netflix care să bage groaza în tine în noaptea de Halloween

E 31 octombrie, e Halloween și e, posibil, cea mai bună zi să cauți ceva de groază. Mă rog, nu că aveai nevoie de motive în alte zi. De pe Netflix ai o colecție consistentă.

Un titlu nou pe Netflix, cu accente de horror, e Rebecca. Pe scurt, după o scurtă poveste de iubire în Monte Carlo alături de Maxim de Winter (Armie Hammer), un bărbat văduv, o tânără proaspăt căsătorită (Lily James) ajunge la Manderley, locuința impozantă a noului ei soț. Naivă și lipsită de experiență, încearcă să se adapteze în noua ei viață, dar descoperă că trebuie să lupte cu amintirea primei soții a lui Maxim, Rebecca, o femeie elegantă și urbană a cărei moștenire este menținută în viață de sinistra menajeră de la Manderley, doamna Danvers (Kristin Scott Thomas).

Ai proaspăt ajuns pe platformă serialul Ratched. Este un serial dramatic plin de suspans, care spune povestea originii lui Mildred Ratched, o asistentă medicală de psihiatrie. În 1947, Mildred sosește în nordul Californiei pentru a se angaja la un spital psihiatric de prestigiu, unde se desfășoară experimente noi și tulburătoare asupra minții umane. Ea se prezintă drept imaginea perfectă a asistentei medicale dedicate. Pe măsură ce se infiltrează în sistemul de îngrijire a bolnavilor psihic și printre cei care lucrează sau sunt îngrijiți acolo, imaginea elegantă de fațadă a lui Mildred ascunde un caracter tenebros.

The Haunting of Bly Manor e următorul capitol al seriei antologice The Haunting, cu acțiunea plasată în Anglia anilor 1980. După moartea tragică a unei bone, Henry Wingrave (Henry Thomas) angajează o tânără dădacă americană (Victoria Pedretti) pentru a avea grijă de nepoata și nepotul său (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth), ambii orfani. Aceștia locuiesc la Bly Manor alături de bucătarul-șef, Owen (Rahul Kohli), administratorul, Jamie (Amelia Eve), și menajera, doamna Grose (T’Nia Miller). La Bly Manor, mort nu înseamnă dispărut.

În șase noi episoade, Unsolved Mysteries conturează mai multe dispariții inexplicabile, evenimente tragice și întâmplări bizare. Poate că un spectator deține cheia rezolvării acestor cazuri. Detectivi, jurnaliști și membri ai familiei oferă teorii interesante în această serie captivantă, de la creatorii docuseriilor originale, Cosgrove / Meurer Productions și 21 Laps Entertainment, producătorii Stranger Things.

În fine, poate un pic de Adam Sandler în Hubie Halloween. Hubie Dubois (Adam Sandler) își petrece fiecare Halloween asigurându-se că locuitorii din orașul său natal, Salem, sărbătoresc în siguranță și joacă conform regulilor. Anul acesta însă, un criminal evadat și un nou vecin misterios îl țin pe Hubie în alertă. Când oamenii încep să dispară, depinde de Hubie să convingă poliția (Kevin James, Kenan Thompson) și locuitorii orașului că monștrii sunt adevărați și numai el îi poate opri.