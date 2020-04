5 celebrități care au murit în pandemie, din cauza noului virus

Mai multe celebrități au murit în perioada asta, din cauza noului virus care a afectat întreaga planetă și-ți arată că nici cei bogați nu sunt protejați.

Până acum, mai multe persoane celebre au fost testate pozitiv pentru COVID-19: de la actori, la politicieni. Câteva dintre cele mai celebre cazuri de vedete infectate cu noul coornavirus sunt actorii Tom Hanks, Idris Elba, Kristofer Hivju (Tormund din Game of Thrones) și Indira Varma (Ellaria Sand din Game of Thrones), jucătorul de baschet Kevin Durant,

Pe lângă aceste celebrități, vem și exemple de politicieni importanți testați pozitiv. Este vorba, printre alții, și de Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, și de Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei.

Și mai multe persoane din lumea regală au fost depistate cu COVID-19: prințul Charles al Marii Britanii, prințul Albert de Monaco și prințesa Maria Teresa a Spaniei.

Totuși, există și câțiva oameni faimoși care au murit din cauza virusului.

5 celebrități care au murit din cauza noului coronavirus

Andrew Jack

Actorul este cel mai cunoscut pentru rolul său din seria Star Wars. Acesta l-a interpretat pe Major Ematt în Star Wars: The Force Awakens și Star Wars: The Last Jedi. Actorul avea 76 de ani și a murit din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19.

Mark Blum

Actorul este cunoscut pentru roluri din filme precum Desperately Seeking Susan (unde a jucat alături de Madonna) sau Crocodile Dundee și rolul său din celebrul serial de pe Netflix, You. Acesta avea 69 de ani și suferea și de astm.

Lucia Bosé

Pe lista de celebrități care au murit din cauza noului virus se numără și actrița italiană Lucia Bosé. Aceasta a jucat în peste 50 de filme, printre care și filmul în regia lui Fellini, Satyricon. Actrița a murit după contractarea virusului, la 89 de ani.

Alan Merrill

Alan Merrill nu este foarte cunoscut după nume, însă este cel care a scris versurile celebrei piese I Love Rock ‘N’ Roll. Acesta făcea parte din formația Arrows, care a scos piese precum A Touch Too Much, Toughen Up and I Love Rock ‘N’ Roll. Ultima piesă a devenit mai celebră după ce Joan Jett a făcut un cover. Artistul a murit din cauza COVID-19, la vârsta de 69 de ani.

Ken Shimura

Ken Shimura este un comedian extrem de celebru în Japonia. Acesta a murit la vârsta de 70 de ani la un spital din Tokyo, după contractarea noului coronavirus.