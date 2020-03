11 filme pe care ar trebui să le vezi cât stai acasă (câteva chiar și pe Netflix sau HBO Go)

Era de așteptat ca izolarea la domiciliu să ridice apetitul pentru filme. Nu de alta, dar cu atâtea ore de stat în casă, tot îți găsești timp să te uiți la unul. Și acum, odată cu instalarea carantinei, au apărut pe internet tot felul de topuri cu filme în temă cu situația actuală. Majoritatea cuprind o listă cu toate producțiile care au în titlu cuvinte precum „epidemie”, „virus”, „carantină” sau „apocalipsă”.

Mă gândesc că nu ți-e greu nici ție să cauți filme după cuvinte cheie. Tocmai de-aia, încerc să fac și eu o listă de filme care să se potrivească cu atmosfera actuală, dar fără să fie neapărat despre un virus. Probabil că o parte din ele le-ai văzut, dar, dacă e să le revezi vreodată, acum este cel mai bun moment.

Trei filme pe care să le vezi pe Netflix

I Am Legend (2007)

Ăsta este deja un clasic, dar mai relevant ca niciodată. Un scenariu post apocaliptic care surprinde perfect izolarea și singurătatea. Dar, dacă totuși simți că ai văzut filmul ăsta de prea multe ori ca să mai ai chef de el perioada asta, recomand să citești cartea după care a fost filmul inspirat.

Este o nuvelă cu același nume, scrisă în 1954 de Richard Matheson. Cu toate că filmul este ok de sine stătător, ca adaptare e destul de slăbuț. Cartea are un cu totul alt final și își garantez că o să apreciezi mai mult varianta scrisă. Sunt doar 160 de pagini, într-o zi banală de carantină o termini.

Îl găsești pe Netflix aici.

Bird Box (2018) și A Quiet Place (2018)

Astea două au fost printre cele mai populare filme din 2018 și au concepte similare. Unul e despre încercarea de a supraviețui legat la ochi, iar altul e despre încercarea de a supraviețui fără să faci pic de zgomot.

Cumva, lumea a fost împărțită și ambele filme au rămas controversate. Poate că nu-s neapărat în top, dar, dacă le-ai evitat până acum, carantina e cel mai bun moment să le dai o șansă. Stai izolat, în confortul de acasă și te uiți la alți izolați care o duc mai rău ca tine. Nu sună rău.

Ambele le găsești pe Netflix, aici și aici.

Două filme pe care le găsești pe HBO Go

Cloverfield (2008) și 10 Cloverfield Lane (2016)

Cele două filme fac parte din același univers, dar prezintă niște perspective complet diferite. Primul Cloverfield este despre un grup de tineri care încearcă să supraviețuiască pe străzile din New York, după ce niște monștri au atacat orașul.

Unul dintre protagoniști are o cameră de filmat cu care documentează totul, iar întregul film este prezentat din perspectiva acelei camere. Da, imaginea nu e niciodată stabilă, creaturile le vezi fugitiv, e întuneric și claustrofobic peste tot, dar tocmai din acest motiv filmul reușește să te mențină tensionat pe tot parcursul și să te facă să te simți de parcă ai fi acolo.

Al doilea Cloverfield prezintă o tipă adusă forțat într-un buncăr, sub pretextul că afară s-a instalat apocalipsa și doar acolo există șanse de supraviețuire. Pe toată durata filmului nu știi dacă proprietarul buncărului are dreptate sau dacă afară nu s-a întâmplat nimic de fapt și tipul e doar țicnit.

Îl poți vedea pe HBO Go.

Nota bene: Ah, mai există încă un Cloverfield Paradox, tot din același univers, dar este o porcărie fără sens pe care nu o recomand nici măcar la mișto.

28 Days Later (2002)

Un alt clasic care merită revăzut perioada asta. Sigur, e mult mai extrem, dar imaginile cu străzile pustii din Londra par totuși familiare. Și tot din cauza unui virus a început totul, numai că nu a sărit de la un liliac, ci de la niște cimpanzei infectați și eliberați dintr-un laborator de niște activiști prea naivi ca să realizeze ce fac.

Îl poți vedea pe HBO Go.

Și alte producții pe care să le vezi pe unde le găsești

It Follows (2014)

Este genul de horror care reușește să te mențină tensionat și speriat fără să se folosească de scene sângeroase sau așa numitele „jump scares”, adică momentele alea în care apare de nicăieri un monstru pe ecran și coloana sonoră scârțâie la volum maxim. Nu ai nevoie tot timpul de astfel de artificii care să bagi spaima în om.

It Follows e despre o entitate diabolică care te urmărește prin imaginea celor din jur. Oricine poate fi un pericol, familia ta, prietenii tăi, nu contează. Odată ce ești „marcat”, entitatea te va urmări non-stop. Starea de neliniște este oarecum familiară, te face să te gândești că oricine poate reprezenta un pericol și singura ta șansă e distanțarea socială. Bine, în film e puțin mai complicat de atât, dar categoric merită văzut, mai ales din carantină.

The Road (2009)

Este unul dintre cele mai triste și deprimante film post apocaliptice. Nu în sensul rău, The Road este extraordinar de bun. Însă reușește să ilustreze o lume cenușie și pustie, unde supraviețuitorii ajung să facă cele mai deplorabile lucruri pentru supraviețuire.

Nu se menționează exact ce adus la sfârșitul lumii, iar incertitudinea și misterul fac decorul să pară și mai trist. Protagoniștii sunt un tată bolnav și fiul său prea mic ca să înțeleagă gravitatea situației. Prin ochii lor vezi decorul post apocaliptic, unde natura e moartă și oamenii sunt periculoși.

Train to Busan (2016)

Dacă-ți plac în mod deosebit filmele horror cu zombies, Train to Busan o e fix pentru tine. Nu e foarte popular din păcate, probabil pentru că e sud-coreean, dar nu mă pot gândi la un moment mai bun în care să te uiți la el.

Evident, e despre o apocalipsă cu zombie, numai că acțiunea nu are loc pe străzile unei metropole, ci într-un tren. Pe protagoniști îi prinde sfârșitul lumii în drum spre Busan, așa că trebuie să supraviețuiască într-un tren în mișcare. Și vorbim de un tren super rapid, nu unul al CFR din care poți sări viu.

The Day After Tomorrow (2004)

Prin anii ‘90 și ‘00 a fost un trend cu filme despre apocalipsa provocată de diverse dezastre naturale. Există cu vulcani super puternici, tornade, asteroizi, poli inversați și, chiar dacă acum ne-am săturat de ele, la vremea lor chiar au fost un adevărat succes.

The Day After Tomorrow a rămas un „guilty pleasure”. Efectele speciale, care se țin binișor chiar și acum, m-au dat pe spate la vremea respectivă, iar povestea în sine nu a fost chiar rea. Exagerată pe alocuri, dar nu foarte departe de adevăr. Am inclus filmul pe lista asta pentru că are momentele lui de izolare, dar și pentru că promovează ideea de speranță, chiar și în cel mai apocaliptic scenariu.

Children of Men (2006)

Este unul din filmele pe care trebuie să le vezi cu sau fără carantină. Sigur, acum e un moment ideal și, dacă cumva l-ai omis până acum, e chiar păcat să nu-i dai o șansă.

Acțiunea are loc în 2027, când oamenii nu se mai pot reproduce de 18 ani. Nu se știe motivul, specia umană e pe cale de dispariție, iar haosul s-a instalat peste tot. Este un film despre panică și disperare care surprinde perfect natura umană în momente tragice.