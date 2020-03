Ce filme și seriale noi poți vedea pe Netflix în aprilie

Netflix are o listă de filme și seriale noi pregătite pentru tine în luna aprilie, de care să te bucuri în caz că vom sta acasă și luna care urmează.

Suntem în plină pandemie, izolare la domiciliu și carantină, așa că una dintre cele mai utile servicii din această perioadă sunt cele oferite de platformele de streaming. Cea mai populară de la noi e Netflix și îți aduce și în luna aprilie câteva titluri noi de care să te bucuri cât stai acasă.

Filme și seriale originale care apar pe Netflix în aprilie

1 APRILIE 2020

David Batra: Elefanten I Rummet / Elefantul din sufragerie

Comedianul suedez David Batra intră în detalii și descrie jucăuș beneficiile și dezavantajele căsătoriei cu un lider politic proaspăt demisionat.

How to Fix a Drug Scandal / Chimistă sau consumatoare?

Crimele șocante puse la cale de doi chimiști afectează sistemul judiciar al statului și schimbă definiția justiției pentru avocați, autorități și mii de deținuți.

Nailed It! / La fix!: Sezonul 4

Gazdele pe care le adori și harababura pe care ți-o dorești. Bine ai revenit în bucătăria serialului „La fix!”, în care oricine, dar chiar oricine poate câștiga.

Sunderland ‘Til I Die / Sunderland până la moarte: Sezonul 2

După două sezoane consecutive pline de eșecuri, Sunderland speră să-și revină odată cu noul sezon din divizia a treia de fotbal din Anglia.

The Iliza Shlesinger Sketch Show / Iliza Shlesinger: Scheciuri

Iliza Shlesinger creează un spectacol cu sketch-uri plin de personaje absurde, păreri despre viața de femeie și comentarii sociale ireverențioase.

3 APRILIE 2020

Coffee & Kareem / Coffee și Kareem

Coffee, un polițist din Detroit, creează o serie de necazuri atunci când încearcă să se apropie de fiul neastâmpărat al iubitei și descoperă o conspirație criminală.

La casa de papel / Fabrica de bani: Partea 4

Vieți sunt puse în joc în timp ce planul Profesorului începe să se deruleze, iar hoții trebuie să se ferească de dușmani din interiorul, dar și din afara Băncii Spaniei.

Money Heist: The Phenomenon / Fabrica de bani: Un fenomen global

Acest film analizează modul în care serialul „Fabrica de bani” a atras un val de entuziasm internațional față de un grup de hoți fermecători și față de profesorul lor.

Spirit Riding Free: Riding Academy / Spirit: Cu sufletul liber – Școala de echitație

Pentru Lucky și prietenii ei începe un nou capitol după ce părăsesc Miradero și ajung să trăiască și să învețe la prestigioasa Academie de călărie Palomino Bluffs.

StarBeam / Supersteluța

O fetiță cu superputeri are un prieten expert în tehnologie, care-i devine partener. Împreună cu amicul lor, un pescăruș, ei își protejează orașul de pe malul mării.

6 APRILIE 2020

The Big Show Show / Show-ul lui The Big Show

Fost luptător de wrestling, The Big Show nu mai urcă în ring și este gata de o provocare și mai dificilă: creșterea celor trei fiice în Florida, împreună cu soția lui.

7 APRILIE 2020

Terrace House: Tokyo 2019-2020: Partea 3

Viața continuă în Tokyo. Ușile casei se deschid și se închid, se creează legături care apoi sunt puse la încercare. Ruka face un nou pas, iar Hana întâlnește noi rivali.

9 APRILIE 2020

Hi Score Girl: Sezonul 2

Au ajuns la liceu, antrenându-se cu ajutorul jocurilor mecanice. Acum, Haruo, Akira și prietenii lor trebuie să facă față următorului nivel.

10 APRILIE 2020

Brews Brothers / Frații berari

Acești doi frați înstrăinați știu absolut totul despre fabricarea berii. Ar fi grozav dacă ar ști și cum să se comporte ca o familie.

Oriol și Mr. Cartoon: Influențe mexicane în LA

Apropiați de viața străzii și hip-hop-ul mexican, Estevan Oriol și Mister Cartoon își urmăresc traseul de la statutul de artiști talentați la cel de pionieri ai culturii.

La vie scolaire / Consilierul

Într-una dintre cele mai sărace zone ale Parisului, o consilieră școlară se dedică lucrului cu elevii defavorizați, în timp ce se confruntă și cu probleme personale.

Love Wedding Repeat / Iubește, căsătorește-te, repetă

În timp ce trăiește diferite versiuni ale aceleiași zile, Jack se confruntă cu oaspeți dificili, haos deplin și posibile iubiri, totul la nunta surorii lui.

Tigertail / Tigertail: O poveste de viață

Aflat la New York, Grover (Tzi Ma) se gândește la dragostea din trecut și la plecarea din Taiwanul pe care îl vizitează din nou, după mulți ani, cu fiica lui, Angela.

The Main Event / Masca magică

Înzestrat cu puterile unei măști magice, un tânăr fan al WWE creează haos atunci când înfruntă un adversar intimidant într-o competiție de wrestling.

13 APRILIE 2020

Exorcist / Exorcistul bun la toate: Sezoanele 1 – 3

Bogdan Boner se pricepe la toate: reparații, renovări, grădină… și mai e și exorcist autodidact. Încă nu a cunoscut vreun demon pe care să nu-l poată ucide.

14 APRILIE 2020

Chris D’Elia: No Pain / Chris Elia: N-am suferit deloc

Chris D’Elia urcă pe scenă în Minneapolis și spune ce gândește despre diverse subiecte, de la autocenzură și delfinii problematici, până la puterile mutante.

15 APRILIE 2020

Outer Banks

Un grup unit de adolescenți dezgroapă un secret ascuns de multă vreme și declanșează un lanț de evenimente clandestine care-i poartă într-o aventură de neuitat.

The Innocence Files / Dovadă de nevinovăție

Dovadă de nevinovăție dezvăluie erorile și minciunile care au dus la o serie de condamnări incorecte și scoate la iveală nedreptățile făcute victimelor și celor acuzați.

16 APRILIE 2020

Fary: Hexagone: Sezonul 2

Fary revine pe scenă pentru a-și dezvălui sentimentele complexe cu privire la credință, influencerii de pe rețelele de socializare, beatboxing și Franța natală.

Fauda: Sezonul 3

Doron prinde un tânăr boxer hotărât, atunci când o misiune sub acoperire de o lună trimite echipa pe urmele unui lider Hamas aflat pe lista neagră a serviciului Shin Bet.

Mauricio Meirelles: Levando o Caos / Mauricio Meirelles: Ne îndreptăm spre haos

Comedianul brazilian Mauricio Meirelles susține un spectacol special de stand-up filmat la São Paulo.

17 APRILIE 2020

Betonrausch / Înălțimi amețitoare

Bazat pe evenimente reale, filmul urmărește ascensiunea și decăderea a doi escroci din domeniul afacerilor imobiliare din Germania, prinși în propria plasă de minciuni.

#blackAF

Kenya Barris și Rashida Jones joacă în acest serial de comedie de familie inspirat din viața reală a lui Barris.

Earth and Blood (La terre et le sang) / Pământ și sânge

După decenii în care a condus o fabrică de cherestea din Ardeni având drept angajați foști deținuți și tineri infractori, Said primește vizita neașteptată a unui cartel.

El Dragón: Return of a Warrior: Season 2 / Întoarcerea războinicului: Sezonul 2

O investigație îi dă lui Héctor un indiciu legat de uciderea surorii lui. Miguel vrea să producă un nou drog și Valentín se folosește de Chisca pentru a fura prototipul.

Legado en los huesos / Moștenirea oaselor

În continuarea filmului Paznicul nevăzut, inspectoarea Amaia Salazar investighează o sinucidere legată de un caz de crimă rezolvat mai demult, în nordul Spaniei.

Sergio

Carismatic și complex, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), fost diplomat al ONU primește o ultimă misiune: în Bagdad, proaspăt cufundat în haos în urma invaziei SUA.

The Last Kids on Earth: Book 2 / Ultimii copii de pe Pământ: Cartea 2

Jack, June, Quint și Dirk se străduie să găsească zombi dispăruți, să-și revendice orașul și, eventual, să obțină în sfârșit un loc la masa celor șmecheri.

Too Hot to Handle / Atenție, frige!

18 APRILIE 2020

Hyena / Hienele

Pentru a supraviețui într-o lume a hienelor, doi avocați rivali cu clienți bogați distrug tot ceea ce se află în calea ambițiilor lor.

19 APRILIE 2020

Hi Bye, Mama! / Bună, mama, și rămas-bun!

Fantoma unei femei primește o a doua șansă la viață, dar numai pentru 49 de zile. Ea decide să reapară în fața soțului recăsătorit și a tinerei sale fiice.

20 APRILIE 2020

Cooked with Cannabis / Canabis culinar

Bucătarii se întrec să-și ducă gazdele și invitații în al nouălea cer, folosind-se de arta culinară bazată pe canabis sub formă de frunze, infuzii THC și sosuri CBD.

The Midnight Gospel / The Midnight Gospel

Inspirat de interviurile din podcastul Duncan Trussell Family Hour, acest serial de animație îl urmărește pe Duncan care călătorește prin galaxie căutând sensul vieții.

21 APRILIE 2020

Middleditch și Schwartz

Comedienii Thomas Middleditch și Ben Schwartz sunt protagoniștii acestui program special de improvizație în serial.

22 APRILIE 2020

Absurd Planet / Planeta absurdă

Creaturi neobișnuite și Mama Natură însăși sunt povestitorii acestui serial care oferă o perspectivă plină de haz asupra celor mai fascinante animale de pe Pământ.

Circus of Books

Karen și Barry Mason au gestionat vreme de aproape patru decenii magazinul de pornografie Circus of Books, devenit un reper important al comunității gay din Los Angeles.

El silencio del pantano / Liniștea mlaștinii

Un scriitor de romane polițiste de succes este implicat într-un caz de răpire și descoperă legăturile corupte dintre politicieni și mafia locală din Valencia, Spania.

The Plagues of Breslau / Păcatele Breslaului

După ce un cadavru este găsit cusut în pielea unei vite, o detectivă din Breslau descoperă că un criminal reconstituie o serie de pedepse din secolul al XVIII-lea.

The Willoughbys

Convinși că le va fi mai bine pe cont propriu, copiii Willoughby pun la cale un plan pentru a-și trimite părinții egoisti în vacanță. Frații pornesc apoi în propria lor aventură pentru a descoperi adevărata semnificație a familiei.

Win the Wilderness / Revendică-ți frontiera

Șase cupluri se luptă pentru drepturile asupra unei cabane izolate din Alaska, dovedindu-și capacitatea de a supraviețui în acest superb peisaj sălbatic și dur.

23 APRILIE 2020

The House of Flowers / Casa florilor: Sezonul 3

Acest serial de comedie neagră despre o familie bogată cu multe secrete din Mexico City revine cu sezonul 3.

24 APRILIE 2020

After Life: Season 2 / Viața de apoi: Sezonul 2

After Life este unul dintre cele mai așteptate titluri de pe lista de filme și seriale de pe Netflix din luna aprilie. În sezonul doi, Tony încă suferă după moartea soției sale, dar încearcă să fie un prieten mai bun pentru cei din jur, care au fiecare problemele lor.

Extraction / Operațiunea de recuperare

Un mercenar neînfricat (Chris Hemsworth) pornește în cea mai periculoasă misiune din carieră: să-l salveze pe fiul unui cap mafiot din mâinile răpitorilor.

Hello Ninja: Season 2 / Salut, ninja! Sezonul 2

În acest serial bazat pe cartea ilustrată omonimă, Wesley și Georgie se transformă în mici ninja și revin pentru a rezolva probleme și pentru a salva situația.

Yours Sincerely, Kanan Gill / Cu stimă, Kanan Gill

Kanan Gill își evaluează viața prin prisma obiectivelor dintr-o scrisoare către el însuși compusă în adolescență, iar concluziile lui sunt întunecate, dar revelatoare.

26 APRILIE 2020

The Last Kingdom: Sezonul 4

Edward și Aethelflaed se ceartă în legătură cu viitorul Merciei și cu visul tatălui lor despre Anglia unită, iar Uhtred încearcă să-și recâștige un privilegiu pierdut.

27 APRILIE 2020

Never Have I Ever / Niciodată nu am…

Un serial de comedie inspirat de copilăria lui Mindy Kaling, despre maturizarea unei adolescente moderne de etnie indo-americană din primă generație.

29 APRILIE 2020

A Secret Love

Extracurricular

Hotărât să scape de viața anostă, un licean înzestrat intră în lumea infractorilor înrăiți pentru a-și putea plăti studiile la facultate.

Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story / Cyntoia Brown: De la condamnare la grațiere

După ce, la 16 ani, Cyntoia Brown este condamnată la închisoare pe viață, întrebări legate de trecutul și fiziologia ei și de lege îi pun vinovăția sub semnul întrebării.

Nadiya’s Time to Eat / La masă cu Nadiya

În acest concurs de gătit în serial, Nadiya Hussain prezintă trucuri, ingrediente esențiale și rețetele ei rapide preferate, perfecte pentru familiile grăbite de astăzi.

Summertime / Trei metri deasupra cerului

Inspirat de cărțile lui Federico Moccia, serialul este povestea lui Summer, care îl întâlnește pe motociclistul Ale și visează să plece din orășelul ei ca să vadă lumea.

30 APRILIE 2020

Dangerous Lies / Minciuni periculoase

O îngrijitoare moștenește averea pacientului ei, dar aceasta este legată de secrete întunecate, care o aruncă într-o lume plină de minciuni și pericole.

Drifting Dragons / DRAGONI ÎN DERIVĂ

Dragonii fac parte din meniu atunci când membrii echipajului de pe Quin Zaza pornesc la vânătoare. Dacă dau greș, foamea va fi cea mai mică grijă a lor.

Rich in Love (Ricos de Amor) / Bogați în dragoste

Angajat incognito la compania tatălui său pentru a-și dovedi calitățile, Teto se îndrăgostește de Paula și îi spune că a crescut sărac, dar minciuna scapă de sub control.

The Forest of Love: Deep Cut / Țipăt în pădurea iubirii: Până la os

Nimic nu este așa cum pare atunci când un escroc carismatic și o echipă de filmare ambițioasă pătrund în viețile a două femei răvășite emoțional.

The Victims’ Game / Jocul victimelor

După ce descoperă legătura dintre fiica sa înstrăinată și o serie de crime misterioase, un detectiv cu sindromul Asperger riscă totul pentru a rezolva cazul.

ÎN CURÂND

ARASHI’s Diary -Voyage- ep. 5 & 6 / Jurnalul trupei ARASHI: Voiaj: Ep. 5 și 6

La douăzeci de ani de la debutul trupei Arashi, alătură-te îndrăgiților muzicieni într-o nouă călătorie și descoperă-le viața, talentul și ceea ce au de oferit lumii.

The Circle Game / The Circle: Franța

Cel mai tare concurs de popularitate ajunge în Franța. Pentru a obține premiul în bani, câștigătorul va fi el însuși, va fi mai bun sau o cu totul altă persoană?

Filme și seriale licențiate noi pe Netflix în luna aprilie

01 APRILIE 2020

84 Charing Cross Road / Strada Charring Cross, nr. 84

A Knight’s Tale / Povestea unui cavaler

Addams Family Values / Valorile familiei Addams

Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid / Anaconda 2 – Goana după Orhideea Blestemată

And You Thought Your Parents Were Weird / Părinții mei ciudați

Baby Boy / Baiețelul

Breathe / Rămâi

Can’t Hardly Wait / Viață de liceu

Community: Season 1-6 / Studenți part-time

Disobedience / Nesupunere

Dr. Seuss’ The Cat in the Hat / Pisica

From Up on Poppy Hill / Dealul cu maci

Ghosts of Girlfriends Past / Fantomele fostelor iubite

Hello, My Name Is Doris

Hellboy

Heavy Metal

Hook: Season 1 / Croșeu

Howl’s Moving Castle / Castelul umblător al lui Howl

In the Line of Fire / În bătaia puștii

Inside Job – Adevărul despre criză

Into the Storm / În mijlocul furtunii

Julian Schnabel: A Private Portrait / Julian Schnabel: Un portret privat

Les Misérables / Mizerabilii

Men in Black / Barbații în negru

Men in Black 2 / Bărbații în negru 2

Men in Black 3 / Bărbați în negru 3

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 3: Part 1 / Miraculos: Buburuza și Motan Noir

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 3: Part 2 / Miraculos: Buburuza și Motan Noir

Miracles from Heaven / Miracole din Paradis

Night of the Living Dead / Noaptea morților vii

Ponyo

Pixels – O aventură digitală

Pokémon the Series: Sun & Moon: Season 3: Sun & Moon – Ultra Legends / Pokémon – Serialul: Soarele și Luna

Pom Poko

Quarantine / Carantina

Rent / Viață de boem

Ricki and the Flash

Sex, lies, and videotape / Sex, minciuni și casete video

The Addams Family / Familia Addams

The Brothers / Frații

The Dog Who Saved Easter / Un câine salvează Paștele

The Karate Kid / Karate Kid

The Next Karate Kid / Un alt Karate Kid

The Lake House / Casa de lângă lac

The Man from U.N.C.L.E. / Agentul de la U.N.C.L.E.

The Meg / MEG: Confruntare în adâncuri

The Mask of Zorro / Masca lui Zorro

The Swan Princess / Prințesa lebădă

The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure / Prințesa lebădă: Misterul regatului fermecat

The Squid and the Whale / Câinele și pisica

The Wind Rises / Vântul se întețește

Think Like a Man / Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat

Turbulence / Turbulențe

Violet Evergarden Gaiden: Eternity and the Auto Memories Doll / Violet Evergarden: Păpușa Automată cu Memorie

When the Bough Breaks / Când se rupe craca

When Marnie Was There / Anna și Marnie

Wayne’s World / Lumea lui Wayne

Whisper of the Heart / Șoapte din inimă

Waiting… / Cu ce vă servim?

02 APRILIE 2020

DC’s Legends of Tomorrow: Season 5

07 APRILIE 2020

Proud Mary – Asasina

The Star / Primul Crăciun

10 APRILIE 2020

Accepted / Acceptat

American Reunion / Plăcintă Americană. Din nou pe felie

Bring It On: In It to Win It / Majoretele: Totul pentru victorie

Bring It On Again / Majoretele

Bring It On: Fight to the Finish / Majoretele: Luptă până la capăt

Babe / Povestea lui Babe Ruth

Blue Crush / Provocarea albastră

Elizabeth

Get Him to the Greek / Adu-l urgent pe scenă!

Hannibal

Jaws 2 / Fălci 2

Jaws 3 / Fălci 3

Jaws: The Revenge / Fălci: Răzbunarea

Meet Joe Black / Întâlnire cu Joe Black

Out of Africa / Departe de Africa

Red Dragon / Dragonul Roșu

The Mummy Returns / Mumia revine

The Breakfast Club / Școala de sâmbătă

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor / Mumia: Mormântul Împăratului Dragon

The Land Before Time / Tarâmul uitat de timp

The Scorpion King / Regele Scorpion

The Mummy / Mumia

11 APRILIE 2020

Code 8: Renegații

14 APRILIE 2020

Smallfoot / Aventurile lui Smallfoot

17 APRILIE 2020

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts: Season 1

21 APRILIE 2020

The Nun / Călugărița: Misterul de la mănăstire

The Story of God with Morgan Freeman: Season 3 / Povestea lui Dumnezeu

27 APRILIE 2020

5Gang: Un altfel de Crăciun

28 APRILIE 2020

Call Me by Your Name / Strigă-mă pe numele tău