11 filme cu încasări mai mici decât salariul minim al unui român

Dacă vorbim de filmele de la Hollywood, automat vorbim și de profituri care se încadrează de obicei undeva în intervalul de șapte până la opt cifre.

Dar cel mai nou film al lui John Travolta, The Fanatic, în regia lui Fred Durst, va avea noroc dacă va face chiar atât de mult. Experții se întreabă dacă filmul, care a fost deja etichetat drept cel mai mare eșec din cariera lui Travolta (a câștigat mai puțin de 10 dolari în unele dintre cele 52 de teatre în care joacă), va ajunge măcar la încasări de 15.000 de dolari.

De obicei, cele mai spectaculoase eșecuri sunt filmele de studio, care par să suporte greul financiar, însă există, de asemenea, o serie de filme ale marilor producători din industrie au avut un impact atât de redus la box-office, încât nici măcar nu au fost considerate demne de menționat. Iată 11 dintre ele.

1. Zyzzyx Road (2006) – Încasări: 30 de dolari

Dacă numele acestui film, care arată ca o greșeală de tipar, nu este îndeajuns să te facă să nu te mai uiți, sloganul său – “Dead Ahead” – ar fi trebuit să fie un vestitor al condamnării la care a ajuns în cele din urmă.

Ce e drept, thrillerul, care îi are în rolurile principale pe Tom Sizemore și Katherine Heigl, a rulat doar într-un singur teatru: Highland Park Village Theatre din Dallas.

Dar a rulat în acel teatru o săptămână întreagă! Până la sfârșitul perioadei sale de desfășurare, șase persoane îl văzuseră pentru un total inimaginabil de 30 de dolari făcuți din vânzarea de bilete, aducându-l în topul cu cele mai puține încasări din toate timpurile.

Această onoare dubioasă a devenit o parte esențială a planului de marketing atunci când titlul a fost achiziționat de GoDigital pentru distribuție în 2012, când directorul de marketing al companiei a declarat pentru The Hollywood Reporter: “Sunt încrezător că ne va aduce peste 30 de dolari”.

2. Storage 24 (2013) – Încasări: 72 de dolari

În timp ce analiștii de la box-office au declarat The Lone Ranger drept cel mai mare eșec din 2013, Johannes Roberts, scriitor și regizor al filmului britanic SF Storage 24, ar fi fost mulțumit chiar și cu o fracțiune din vânzările de bilete ale filmului. Oricum ar fi fost, nici măcar cifrele cu trei zero-uri nu au reușit să ajungă la acest film, care a rulat și el într-un singur teatru timp de o săptămână. “Iei filmul pentru ceea ce este; nu aveam bani „, a spus co-scriitorul Noel Clarke. “Și am fost ambițioși”.

3. Dog Eat Dog (2009) – Încasări: 80 de dolari

După ce a câștigat o serie de premii și nominalizări la festivaluri de film și alte evenimente cheie din industrie în întreaga lume, inclusiv o nominalizare la World Cinema Grand Jury Prize din Sundance, ai putea crede că drama columbiană a lui Carlos Moreno, Dog Eat Dog, ar fi capabilă de o lansare cinematografică. Dar te-ai înșela.

4. The Objective (2009) – Încasări: 95 de dolari

De când a co-regizat în 1999 The Blair Witch Project, filmul independent al cărui succes încearcă să se recreeze toate celelalte filme indie, Daniel Myrick și-a păstrat un profil relativ redus, regizând doar câteva alte filme.

Dar, în martie 2009, IFC Films a oferit acestui film SF o lansare limitată în teatru. Foarte limitată. A petrecut o săptămână într-un singur teatru din New York, unde a câștigat un total total de 95 de dolari.

Dar există câteva informații contradictorii aici: în timp ce surse precum Box Office Mojo o listează ca fiind singura sa versiune de box office, statisticile IMDb arată că a câștigat puțin peste 2 milioane de dolari când a fost lansat în L.A., o lună mai târziu.

5. The Ghastly Love Of Johnny X (2012) – Încasări: 117 dolari

“Ghastly” spune totul. Acest muzical SF inspirat din anii 1950, care îl are în rolurile principale pe Creed Bratton (alias Creed din The Office), ar putea să aibă cinci premii în circuitul festivalului american de film, dar a reușit să adune 117 dolari în săptămâna pe care a petrecut-o într-un singur cinematograf din Kansas City, Kansas în octombrie 2012.

În primăvara anului 2013, Johnny a încercat din nou, plasând filmul în șase cinematografe pe parcursul a patru săptămâni. Deși a reușit să spargă venitul de 1000 de dolari, când a apărut în două teatre din L.A., 1356 dolari pentru a fi mai exacți, rulajul său total a încasat doar 2436 dolari din bugetul estimat la 2 milioane de dolari.

6. Pretty Village, Pretty Flame (1998) – Încasări: 211 dolari

Trecând de la partea americană a filmelor, Pretty Village, Pretty Flame, filmul iugoslav din 1996 demonstrează că filmele de succes nu se traduc neapărat de la continent la continent.

În timp ce a primit o mulțime de recenzii favorabile din partea criticilor de film americani, Pretty Village, Pretty Flame a reușit să atragă suma de 211 dolari atunci când a fost lansat într-un cinematograf timp de o săptămână. Departe de succesul de aproximativ 800.000 de cinefili care l-au urmărit în Serbia; la vremea respectivă, numărul însemna aproape 10% din populația totală a țării.

7. Playback (2012) – Încasări: 264 de dolari

Când un film cu actori necunoscuți rulează într-un singur teatru fără vreun succes, e cumva de așteptat. Dar vorbim despre cu totul altceva atunci când filmul cu cele mai mici încasări dintr-un an are în distribuție un nume cunoscut.

Aici vorbim de Christian Slater. Chiar înainte de Mr. Robot, oamenii știau cine este, însă se pare că nu este suficient pentru ca filmul să merite o sumă rotundă de 300 de dolari. După ce costurile de producție au ajuns la 7,5 milioane de dolari, Playback a strâns încasări de 264 de dolari, dintre care 252 în prima săptămână în cinematografe, ceea ce înseamnă că a câștigat doar 12 dolari în săptămâna următoare.

8. Intervention (2007) – Încasări: 279 de dolari

Un teatru, trei zile și 279 de dolari în 2007. Aceasta este cam toată povestea teatrală a dependenței lui Mary McGuckian, care a adus regizorului premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj la Festivalul de film din San Diego din 2007, cât și o distincție pentru cea mai bună actriță oferită lui Jennifer Tilly.

9. Trojan War (1997) – Încasări: 309 dolari

Jennifer Love-Hewitt a jucat în acest film rom-com care ar putea fi considerat o versiune pentru adolescenți a lui After Hours: A kid de Martin Scorsese. Un copil (Boy Meets World’s Will Friedle) este bătut, atacat și arestat în căutarea lui de a găsi un prezervativ, pentru seara lui de glorie cu fata viselor lui. Până și populația americană de adolescenți hormonali nu a putut salva această producție de 15 milioane de dolari a Warner Bros. de la scoaterea din unicul teatru în care rula, la mai puțin de o săptămână de la premieră.

10. The Marsh (2007) – Încasări: 336 de dolari

La mai puțin de o lună după ce Forest Whitaker a acceptat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Idi Amin în The Last King Of Scotland, thrillerul supranatural în care a jucat alături de Gabrielle Anwar a fost lansat într-un teatru pentru trei zile. Se pare că a avut un succes mai mic decât filmul pentru care și-a primit laudele, recuperând mai puțin de 0.005% din bugetul său de 7 milioane de dolari.

11. Apartment 143 (2012) – Încasări: 383 de dolari

Eșecul financiar al acestui film de groază mexican cu siguranță nu este un rezultat al materialelor sale bizare de marketing. Distribuitorul său din SUA, Magnolia Pictures, a câștigat chiar și o nominalizare la Golden Trailer Award pentru cel mai bun poster de groază. În prezent, filmul are un rating de 17% la Rotten Tomatoes, deși votul publicului ajunge la 22%.