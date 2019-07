Zborul cu TAROM, compania cu probleme eterne, și am învățat un pic despre România

Deși TAROM este singura companie aeriană de stat românească, există români, ca mine, care n-au apucat să călătorească pe un zbor operat de aceasta. Eu am ajuns recent într-un avion TAROM și deși experiența n-a fost una remarcabilă, există anumite aspecte care m-au surprins în această călătorie: unele plăcut, altele mai puțin.

TAROM este Compania Națională de Transporturi Aeriene a României și se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Statul român deține 97,21% din acțiuni, însă, după cum probabil te așteptai, deciziile pe care conducerea companiei le-a luat de-a lungul timpului nu au avut deloc efecte pozitive asupra acesteia.

Nereguli multiple la compania de stat

TAROM a ajuns din nou în atenția publică după ce procurorii DIICOT au efectuat percheziții la compania de stat. De această dată există suspiciuni de trafic de piese de avioane și organizare de grup infracțional, dar acestea nu sunt nici pe departe primele nereguli cu care TAROM s-a confruntat de-a lungul timpului.

Când auzi de TAROM, poate îți vine în minte cuvântul nepotism, pentru că acesta rezumă poate cel mai bine procesul prin care compania a ajuns să aibă aproximativ 40% de angajați înrudiți unul cu altul. Potrivit Cotidianul, cam 800 din cei 2000 de angajați ai societății sunt rude.

Însuși Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor este vizat într-un dosar recent prin care se verifică modul în care mai multe persoane ar fi ajuns în funcții de conducere la TAROM.

Un raport realizat în 2017 de Curtea de Conturi arată evoluția companiei în perioada 2012 – 2016. Prin măsurile pe care managementul societății le-a luat, TAROM nu a reușit să mențină un nivel adecvat al capitalurilor proprii. Din 2013, valoarea acestora s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Aspectele pozitive rezultate din activitatea de exploatare desfășurată de TAROM în acea perioadă au fost pur contextuale și nu datorate unui management adecvat. Compania a reușit să facă bani datorită scăderii prețului petrolului în acea perioadă, de exemplu.

În schimb, pierderile pe care TAROM le-a avut au fost determinate de mai mulți factori, printre care necorelarea veniturilor cu cheltuielile și lipsa de eficiență operațională.

Zborul cu TAROM în 2019

Deși nu am încercat să evit să călătoresc cu linia de zbor românească, am găsit cumva mereu oferte mai bune în altă parte și le-am preferat pe acelea. Nu e ca și cum TAROM e recunoscută pentru serviciile sale de calitate, așa că nu am văzut niciodată vreun motiv pentru care să caut neapărat să zbor cu aceasta. Recent, însă, am luat un avion TAROM pe o cursă internă București – Timișoara și pot spune că experiența a fost una interesantă, cu bune și cu rele.

Am ca termen de comparație alte nouă companii de zbor cu care am zburat de-a lungul timpului, atât unele low cost, ca Ryanair sau Wizz Air, cât și variante premium, ca Lufthansa, Delta Airlines sau KLM.

Pentru mine, calitatea serviciilor TAROM poate fi lejer comparată cu cea oferită e companiile low cost.

În ceea ce privește prețul, zborul cu TAROM nu este unul tocmai ieftin, asta mai ales dacă iei în considerare și ce primești de banii ăștia. Pe ruta București – Timișoara am plătit 250 de lei pe un bilet dus. Asta într-o sâmbătă, când Ryanair, compania pe care o prefer pentru această rută, nu operează zboruri de la București la Timișoara. Pentru un bilet de la compania low cost poți să dai chiar și 50 de lei, dacă reușești să prinzi oferta. Asta e la jumătate față de prețul pe care l-ai plăti pe o cursă pe aceeași rută cu un tren CFR.

Ce am apreciat la zborul cu compania locală

Deși aspectele negative sunt ceva mai multe decât cele pozitive, au existat și acestea în timpul zborului cu TAROM. Pe scurt, tot procesul de îmbarcare, călătoria până la destinație, dar și debarcarea au decurs bine. Îmbarcarea a fost una rapidă, autobuzul care ne-a transportat la avion a venit la timp și avionul chiar a aterizat cu aproximativ 20 de minute mai devreme decât ar fi trebuit.

Deși e foarte posibil ca însoțitoare de zbor să fi fost fiica, nepoata sau nevasta vreunui director TAROM, aceasta s-a descurcat remarcabil chiar și cu pasagerii vorbitori de engleză. A știut să explice fără să se încurce deloc instrucțiunile pentru cei așezați lângă ieșirile de urgență care nu vorbeau română. Mult mai bine decât o însoțitoare de zbor de la AirSerbia care nu a știut să-mi spună că servesc și omletă.

Părțile rele ale zborului

Încă de la îmbarcare nu am putut să nu remarc calitatea extrem de proastă a aeronavei. Am zburat către Timișoara cu un Airbus 318, care nu m-aș fi mirat să aibă aceeași vârstă cu mine, sau chiar să fie mai vechi. Flota TAROM numără 21 de aeronave și este cunoscut faptul este una extrem de învechită.

Nici la capitolul confort nu a stat mai bine: Scaunele nu erau deloc comode iar spațiul pentru picioare era destul de mic. Spătarele scaunelor erau atât de șubrede încât în momentul în care pasagerul din fața mea s-a lăsat pe spate, scaunul din față aproape mi-a atins genunchii. Nici zgomotul n-a fost unul prea plăcut, scaunele scârțâiau la fiecare mișcare.

Un alt punct în minus îl reprezintă procesul de check-in. Mai exact, boarding pass-ul. Deși am făcut check-in-ul în aplicația TAROM, biletul de îmbarcare nu poate fi accesat direct din aplicație, ci este trimis pe mail. Nu e chiar cea mai mare inconveniență, dar e mult mai practic să-l poți arăta direct din aplicație, fără să mai fie nevoie să dai scroll prin lista de mailuri. Mai ales când și companiile low cost oferă această opțiune.

De departe cea mai interesantă experiență din cadrul zborului a fost mâncarea. N-o să mai vorbesc de dimensiunea sandwich-ului pe care l-am primit, din care nu s-ar fi săturat nici un copil din clasele primare, sau de temperatura acestuia, fiind proaspăt scos din frigider. În schimb, m-a amuzat ce am descoperit la mijloc. Lângă o felie subțire de carne de pui și trei felii de castraveți, am găsit ceva ce părea cașcaval la prima vedere, dar era de fapt un strat gros de margarină.

De ce să alegi așa ceva și nu o companie low cost

Per total, experiența cu TAROM nu a fost una foarte proastă, numai că a fost mult mai asemănătoare cu cea trăită în zborurile cu companiile low cost. Iar prețul mai mare al biletului nu ajută nici el prea tare.

Totuși, un motiv foarte bun pentru care ai putea alege totuși TAROM în loc de Ryanair, de exemplu, ar fi posibilitatea să călătorești cu un bagaj mai mare la bord.