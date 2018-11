Ryanair i-a dat afară pe angajații pe care i-a lăsat să doarmă pe jos

Acum câteva săptămâni, mai mulți angajați Ryanair au fost surprinși în timp ce dormeau pe jos în aeroport, înainte de un zbor, iar acum, au răms și fără loc de muncă.

Pe 14 octombrie, o fotografie cu angajați Ryanair într-o poziție nefirească a apărut pe internet. La vremea respectivă, un utilizator de Twitter spunea că respectivii angajați sunt nevoiți să doarmă pe jos, în aeroport, pentru că nu au avut alternativă.

În urmă cu trei zile, în data de 5 noiembrie, Ryanair i-a concediat pe angajați pentru că ar fi încălcat contractul ”pe motive de abatere gravă”, conform celor de la CNN. Conform companiei, comportamentul ”a afectat reputația companiei și a provocat o scădere remarcabilă a încrederii pasagerilor.

Sindicatul SNPVAC nu a dat curs solicitărilor CNN pentru a comenta imaginea sau concedierea angajaților Ryanair. Luna trecută, sindicatul afirma că personalul nu avea acces la hrană și a fost forțat să înnopteze pe podea.

În Malaga, Spania, au fost înregistrate furtuni puternice la mijlocul lui octombrie, iar o bună parte dintre zborurile care trebuiau să ajungă pe aeroportul orașului au fost anulate sau trimise către alte aeroporturi.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj

— Jim Atkinson (@Jimbaba) October 14, 2018