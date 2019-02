Xiaomi Mi 9 ar putea fi primul smartphone cu cel mai rapid procesor – Snapdragon 855

În ultimele luni, au fost anunțate mai multe gadgeturi construite în jurul procesorului de top Snapdragon 855. Sunt însă șanse destul de mari ca iminentul Xiaomi Mi 9 să fie primul care se va comercializa cu noul SoC.

Snapdragon 855 de la Qualcomm va fi procesorul de vârf al acestui an. Îl vom întâlni probabil într-o versiune de Galaxy S10 și a fost deja anunțat ca fiind creierul pentru Lenovo Z5 Pro GT. Acesta din urmă va avea și 12GB RAM. Din păcate, atât S10, cât și Z5 Pro GT nu sunt disponibile pentru achiziție.

După atâtea speculații, ar fi un pic amuzant ca primul terminal care va ajunge la utilizatori cu noul SoC de top să fie Xiaomi Mi 9. Oficialii chinezi, prin intermediul co-proprietarului Lei Jun, au confirmat că va fi dezvăluit în mod oficial în cadrul unui eveniment de pe 20 februarie.

Anunțul a fost însoțit de imaginea de mai sus, cu Roy Wang de la formația TFBoys, în timp ce ținea în mână un Xiaomi Mi 9. După cum se poate vedea, terminalul are trei camere principale pe spate, dintre care, una are un cerc pentru a ieși în evidență. La fel ca la ca la iPhone X și alte câteva smartphone-uri recente, camerele sunt instalate vertical. Blițul de tip LED este prezent sub camere.

Pe marginea laterală din dreapta, se regăsesc butoanele de volum și butonul de power, în timp ce pe stângă s-ar putea să fie integrat un buton dedicat pentru apelarea asistentului virtual proprietar Xiaoai.

Ca o funcție interesantă și utilă, Jei Lun a sugerat că vârful de gamă al companiei ar putea avea o o încărcarea mai rapidă decât Redmi Note 7. În acel caz era vorba de 18W, acum s-ar putea ca viteza să fi sărit până la 27W. În rest, pe lângă SoC-ul Snapdragon 855 cu un modem X24, Xiaomi Mi 9 va avea 6GB RAM și 128GB de memorie internă, într-una dintre variantele în care va putea fi achiziționat. Prețul vehiculat este de 383 de euro.