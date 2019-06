Xiaomi explică modul de funcționare al camerei foto ascunse în ecran

Ecranele cu găuri sau cu decupaje vor dispărea în curând, iar asta datorită unei noi tehnologii dezvoltate de companii precum Oppo sau Xiaomi.

În viitor, camerele foto vor putea fi ascunse în display, astfel încât nu va mai fi necesar decupajul ecranului. Wang Xiang, vicepreședinte senior al Xiaomi, a explicat pe Twitter cum funcționează tehnologia.

Pentru această implementare de către Xiaomi, camera este încorporată în partea de sus a dispozitivului, ca de obicei. Dar în loc de a decupa ecranul în jurul ei sau de a da o gaură, camera este acoperită cu „o sticlă specială”. Aceasta devine transparentă atunci când vrei să faci o fotografie. Când nu activezi camera, acea zonă devine una normală și poate fi afișat conținutul ca în cazul unui telefon obișnuit.

Chinezii de la Xiaomi spun că astfel nu mai este nevoie ca senzorul foto să fie cât mai mic posibil (pentru a avea un decupaj mic), iar acest sistem transparent de afișare va permite instalarea unui senzor mai mare, iar asta ar putea duce la fotografii de o calitate mai mare decât cele obținute de camerele frontale implementate în crestăturile în formă de picătură.

Xiaomi’s Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J

— Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019