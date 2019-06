Oppo a reușit ceea ce nici Samsung sau Apple nu au izbutit până acum

Una dintre cele mai mari provocări pentru producătorii de telefoane este includerea camerei frontale într-un design cu ecran până în margini. Oppo a reușit să ascundă camera frontală în ecran. Cum arată minunea chinezilor.

Ecranul decupat al iPhone X a fost introdus nu ca o alegere stilistică, ci ca o necesitate. Apple nu avea cum să scape de camera frontală, atât de iubită pentru selfie-uri, și nici nu a putut să o ascundă în ecran. Așa a fost creat ecranul crestat. Mai apoi a urmat ecranul crestat mai puțin, în formă de picătură. Mai departe am văzut ecranul perforat, iar alții au venit cu camerele de tip pop-up sau rotative ca să obțină un smartphone cu un raport ecran/corp cât mai mare.

Oppo aduce cea mai tare tehnologie pe smartphone-uri. Nimeni nu au reușit să facă până acum: să ascundă camera frontală în ecran.

Cei de la Oppo au publicat un video scurt pe Twitter în care demonstrează cum funcționează această camera. „Pentru cei care caută o experiență cu un ecran fără decupaj – pregătiți-vă să fiți uimți. Prima imagine cu o cameră de tip selfie încorporată în display”, este descrierea celor de la Oppo.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ?

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! ? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

— OPPO (@oppo) June 3, 2019