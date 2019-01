Țeapa cu WhatsApp Gold revine pe internet și te poate lăsa fără telefon

Țeapa cu WhatsApp Gold, care a reușit să păcălească o mulțime de utilizatori în 2016, revine acum pe internet, așa că fii atent la ce citești.

În 2016, apărea pe internet ideea de WhatsApp Gold, care sună destul de atrăgător și care te putea convinge să vrei să fii unul dintre beneficiari. O astfel de variantă a aplicației de chat ar fi trebuit să-ți ofere funcții în plus, față de aplicația standard, însă tot ceea ce primeai dacă picai în plasă era malware pe telefon.

Trei ani mai târziu, probabil că lumea a uitat de țeapa inițială, așa că unii s-au gândit că ar fi o idee bună să o reînvie. De data asta, se sugerează că un malware este pus la pachet într-un videoclip denumit Martinelli. Dacă deschizi videoclipul, ar urma să primești malware pe telefon, iar asta nu va face decât să te forțeze să resetezi smartphone-ul la setările din fabrică. Cei care au publicat informații despre malware susțin că ”nimic din ceea ce vei face nu îți va repara telefonul.”

This is doing the rounds again. Apparently tomorrow Whats App Gold will be a thing and screw your phone up. #WhatsAppGold #Martinelli #WhatsApp pic.twitter.com/4nHA4N07Xi

— TechBuzz Ireland ?‍? (@techbuzzinfo) January 2, 2019