O vulnerabilitate Facetime te ajută să spionezi posesorii de iPhone: Cât de gravă e problema

A fost descoperită o vulnerabilitatea îngrijorătoare de Facetime care afectează toți posesorii de iPhone-uri și iPad. Acestea facilitează spionatul persoanei pe care o apelezi.

Dacă ești posesor de iPhone sau iPad și se întâmplă deseori să preiei apeluri pe Facetime, ar fi bine să ai în vedete un detaliu important de intimitate. Din cauza unei vulnerabilități care afectează terminale cu iOS 12.1, apelantul aude cuvintele tale înainte să răspunzi la apel.

În mod previzibil, problema este una foarte supărătoare, mai ales că s-se mai întâmplă să nu ai chef să răspunzi un apel, să verbalizezi acest lucru, iar faptul că persoana de la capătul firului te-a auzit ți-ar putea strica o relație. Bug-ul a fost deja confirmat de mai multe publicații și poate fi văzut în acțiune în clipul de mai jos.

Cele mai multe detalii legate de fenomenul neobișnuit au fost explicate de cei de la 9to5Mac. Redactorii publicației au testat bug-ul de Facetime în mai multe circumstanțe și și-au dat seamă că funcționtează aproape de fiecare dată, indiferent de terminal. Singura condiție pe care au sesizat-o este că ești vulnerabil doar dacă ți-ai făcut update la iOS 12.1.

Până la această oră, niciun oficial Apple nu a comentat pe marginea subiectului, iar o soluție fiabilă la problemă nu a fost depistată. Ca alternativă, ai putea să dezactivezi complet funcția Facetime pe terminalul din dotare, dar pierzi o opțiune foarte importantă. Ajută și să fii foarte rapid în închiderea apelului Facetime, dar este posibil ca o secundă sau două de dialog să fi fost deja auzite la capătul celălalt al apelului. În orice, cel puțin până la următorul update de firmware, fii un pic mai precaut în privința apelurilor de Facetime și încearcă să vorbești frumos despre apelant înainte să preiei apelul.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer?#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019