YouTube schimbă regulile ca să le fie mai ușor celor care încarcă videouri

În cazul în care încerci să faci bani pe YouTube și ești la început, ar fi bine să ai în vedere câteva detalii importante legate de sistemul de penalizare.

Cei de la YouTube au fost criticați în numeroase rânduri pentru modul radical și agresiv în care penalizează creatorii de conținut aflați la prima greșeală. În plus, li s-a reproșat faptul că, de cele mai multe ori, motivul penalizării nu este foarte evident. Când penalizarea este una discretă, sub formă de avertisment, acest detaliu nu te afectează foarte tare. Întreaga experiență devine însă semnificativ mai supărătoare, când canalul tău are de suferit sau ești împiedicat să mai postezi conținut nou pentru o perioadă limitată de timp.

În orice caz, începând cu 25 februarie, vor intra în vigoare noile reguli pentru vloggeri și orice alți creatori de conținut pe YouTube. Din acel moment, dacă cineva încalcă termenii comunității, în cazul primei greșeli, nu va mai exista nicio penalizare. Singurul detaliu cu care trebuie să trăiești este că îți va fi șters clipul buclucaș.

Intenția este că persoanele care abia s-au apucat de această activitate, să nu mai fie descurajate de la început. În plus, din momentul în care ți-a fost șters un clip, vei dedica mai mult timp analizei integrale a termenilor și condițiilor de funcționare a YouTube. Faptul că în secunda doi te poți apuca să creezi conținut nou și să postezi videoclipuri este doar un bonus.

În noul centru de ajutor de pe YouTube, informațiile pe care le vei obține despre motivul pentru care un clip ți-ar putea fi șters sunt mai detaliate ca niciodată. Tot acolo, vei vedea exemple clare de circumstanțe comune în care îți este șters un video. Indiferent de unde postezi pe YouTube sau cât de mare este audiența ta virtuală, pedepsele alocate vor fi aceleași.

Prima penalizare de pe YouTube se va reflecta în imposibilitarea postării de clipuri noi timp de o săptămână și nu va mai apărea pe profilul tău după 90 de zile. A doua penalizare pe parcursul a 90 de zile se va reflecta în imposibilitatea de noi postări pentru două săptămâni. A treia greșeală în aceeași perioadă te va lasă fără canalul tău de YouTube.