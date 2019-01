Vivo ar putea lansa telefonul cu design inedit, pe care ți l-ai dorit mereu

Vivo ar putea scoate pe piață telefonul cu cel mai interesant design din câte s-au făcut până acum și avem deja imagini cu el. Ar putea fi un telefon realizat în totalitate din sticlă, dar lipsa anumitor detalii e enigmatică.

Vivo a surprins anul trecut cu modelul NEX S, cu acel ecran imens superb, chiar dacă acea cameră foto retractilă era cam dubioasă.

Anul acesta, te poți aștepta la un design fenomenal, care să te impresioneze și mai mult. Pe Twitter au fost publicate câteva imagini care dezvăluie doar fragmente dintr-un posibil viitor model de telefon al celor de la Vivo.

Modelele precedente ți-au arătat că această companie chinezească este promițătoare și te poți aștepta la telefoane cu design unic. Deocamdată, tot ce se știe despre posibilul viitor gadget de la Vivo este numele de cod: Waterdrop (Picătură de apă).

Crazy phone have begun to leak, it is said that this is vivo a mysterious smartphone code-named „The Waterdrop”, this phone will subvert people’s past perception of smartphones, this is the back of the phone design, play your imagination.

Coming soon! #CES2019 pic.twitter.com/TNN1ht5NVZ

— Ice universe (@UniverseIce) 10 January 2019