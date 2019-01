VIDEO Huawei pregătește un telefon care să te impresioneze în 2019

Huawei P30 Pro va fi un rival important pentru Samsung Galaxy S10. Atât Huawei, cât și Samsung concurează pentru locul întâi în topul producătorilor, așa că 2019 va fi crucial.

Huawei P30 Pro va fi următorul flagship al companiei. Așa cum ne-a obișnuit în 2018, vom avea cel puțin trei versiuni ale aceluiași telefon. Totuși, modelul Pro va fi cel mai bun pentru foto, dar și ca specificații.

Ce știm cert e că va folosi procesorul Kirin 980, deja lansat pe Mate 20 Pro. Totodată, va avea un ecran AMOLED de aproape 6 inci cu crestătură în partea de sus. Va fi mai mică decât la modelele din 2018. Huawei nu trece încă la designul Nova 4 sau Honor View 20, cu ecran perforat. Se prea poate ca acest design să fie rezervat pentru Mate 30 Pro.

Ecranul de pe Huawei P30 Pro ar fi livrat de LG sau producătorul chinez BOE. Ambele companii au furnizat panourile pentru Mate 20 Pro. Mai mult, te poți aștepta la măcar 6 GB de memorie RAM și stocare de cel puțin 128 GB.

În 2018, Huawei P20 Pro a reușit să înregistreze cel mai mare scor în testele DxOMark, iar anul acesta s-ar putea ca ținta să fie aceeași. În timp ce seria Mate e o versiune pentru segmentul business, seria P e orientată spre opțiuni multimedia, spre foto-video și chiar noutăți de design.

În conceptul de mai jos vezi cum P30 Pro ar avea patru camere foto. Încă nu avem vreo informație mai însemnată care să confirme așa ceva, dar s-ar putea ca unul dintre senzori să fie Sony IMX607. Acesta are o rezoluţie de 38 MP. Între timp, Huawei are deja un telefon de 48 MP. Sigur, e pe brandul Honor, dar această marcă are ceva trecere în țările din Europa, în special în cele nordice.

Lansarea noului telefon Huawei e prognozată pentru primăvară, după ce lansează Samsung și după evenimentul MWC 2019.