Vestea Digi | RCS-RDS: internet și cablu la jumătate de preț. Cum profiți de ofertă

Grupul Digi | RCS-RDS are o ofertă prea bună s-o refuzi în perioada asta. Pe scurt, plătești mai puțin la cablu și internet, dar fără compromis la servicii. Ce trebuie să știi însă e că oferta are timp limitat.

Grupul Digi | RCS-RDS are constant diverse oferte. Mai rar însă apare câte una excelentă ca cea de acum. Ca să profiți de ea și să economisești bani, trebuie doar să vrei un abonament. Fie el de internet, fie de cablu. Iar compania scade mult tarifele, ca să câștige clienți în fața concurenței, evident.

Oferta Digi | RCS-RDS și cum profiți de ea

Oferta de acum de la grupul Digi | RCS-RDS poate fi activată până pe 31 august. Pot benefica de ea cei care își fac un abonament Digi Net sau Digi TV. Apoi, ai 50% reducere timp de două luni. În cazul pachetului pentru TV, ai peste 140 de canale digitale, primul echipament gratuit și poți adăuga extraopțiunea Digi 4K. Aceea costă cinci lei pe lună, dar măcar îți dă niște conținut sportiv la rezoluție maximă.

Totodată, te poți bucura de anumite beneficii, odată ce-ai trecut la RCS-RDS ca furnizor de internet. Ai Storage, Online sau Wi-Fi gratuit în anumite puncte. Când vine vorba de Digi Storage, RCS-RDS are mai multe pachete. În funcție de ce abonament ai, ai o anumită cantitate de stocare. Cel mai bun pachet, cumva evident, e la Fiberlink 1000.

Dacă ești interesat de vitezele la internet, compania susține că sunt următoarele:

Fiberlink 300: 300 / 150 Mbps viteză maximă pe download și upload. 250 / 150 Mbps viteză medie pe download și upload. 200 / 100 Mbps viteză minimă pe download și upload.

Fiberlink 500: 500 / 250 Mbps viteză maximă pe download și upload. 450 / 250 Mbps viteză medie pe download și upload. 200 / 100 Mbps viteză minimă pe download și upload.

Fiberlink 1000: 940 / 450 Mbps viteză maximă pe download și upload. 850 / 400 Mbps viteză medie pe download și upload. 200 / 100 Mbps viteză minimă pe download și upload.

Sigur, în folosire de zi cu zi vitezele fluctuează. De-aia cel mai bine e să iei Fiberlink 1000 ca să nu stai cu griji.