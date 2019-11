NASA a găsit două galaxii a căror coliziune ar putea dura milioane de ani

În Universul plin de mistere, crcetătorii NASA au descoperit ceva neobișnuit: au găsit două galaxii care se „se luptă” una cu cealaltă.

Universul este plin de mistere, iar astronauții au mai identificat recent unul. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Hubble Space Telescope, care a reușit să captureze și o fotogafie cu fenomenul ciudat care are loc în spațiu. Agenția spațială americană descrie evenimentul drept o „bătălie titanică”.

Aceasta este imaginea surprinsă de telescopul agenției spațiale:

Galaxia mai mare din partea superioară a fost identificată ca UGC 1810. Galaxia mai mică de sub ea este cunoscută sub numele de Arp 273. Aceste două obiecte cosmice sunt cunoscute sub numele de galaxii în spirală, ceea ce înseamnă că au o formă distinctă, caracterizată de brațele lor învolburate.

Partea interesantă e că forma acestei galaxii, UGC 1810, în special inelul albastru exterior, pare a fi rezultatul unor interacțiuni gravitaționale extrem de violente. Cercetătorii NASA spun că această culoare albastră a este cauzată de stele formate în ultimele câteva milioane de ani.

Deși ambele aparțin aceleiași familii de galaxii, Arp 273 are un aspect diferit. Nu este clar dacă forma sa a fost distorsionată de coliziunea cu UGC 1810 sau dacă o altă structură cosmică în spațiu a provocat acest lucru.

NASA spune că cele două galaxii vor fuziona

Această coliziune dintre UGC 1810 și Arp 273 va dura, cel mai probabil, mii sau chiar milioane de ani. Agenția spațială e de părere că, după coliziunea completă, va avea loc o fuziune între aceste două galaxii.

Pentru că prima galaxie este cea mai mare dintre cele două, cel mai probabil, o va devora pe cea din urmă, pe măsură ce coliziunea progresează. Conform NASA, UGC 1810 ar putea face, de asemenea, același lucru cu celelalte galaxii mai mici din apropierea acesteia. Acest lucru se va desfășura pe o perioadă de miliarde de ani.