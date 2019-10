Ultimul trailer la Star Wars: The Rise of Skywalker, online: ce trebuie să știi înainte de premieră

Star Wars: The Rise of Skywalker se pregătește să ajungă în cinematografe, iar cei de la Disney tocmai au publicat ultimul trailer înainte de premieră.

Lansarea clipului de câteva minute a fost însoțită de un nou afiș pentru ultimul film din saga originală Star Wars. Acesta din urmă poate fi văzut în postarea de pe Twitter de mai jos. Aceasta a fost publicată pe pagina oficială Star Wars și vine la pachet cu câteva informații adiționale. Astfel, se confirmă data premierei ca fiind 20 decembrie și aflăm că, în anumite teritorii de pe glob, s-au pus la vânzare biletele pentru Star Wars The Rise of Skywalker. Avanpremiera este programată cu o zi mai devreme.

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi

— Star Wars (@starwars) October 22, 2019