Toate review-urile la iPhone 11 Pro și Pro Max au confirmat abilitățile spectaculoase ale camerelor de pe noile telefoane. Dacă aveai nevoie de o confirmare suplimentară a faptului că aparatele fac filme bune, aceasta vine de la regizorul Star Wars.

În contextul în care majoritatea utilizatorilor care își cumpără un smartphone nou o fac de dragul performanței foto video, Apple a inistat pe acest set de funcții în iPhone 11, iPhone 11 Pro și Pro Max. Designul nu este foarte diferit față de telefoanele din ultimii doi ani ieșite din Cupertino, dar îmbunătățirile pe partea de captură foto/video sunt spectaculoase.

Din acest motiv, efortul de marketing al oficialilor Apple gravitează tot în jurul fotografiilor și filmelor pe care le poți face cu cele mai noi smartphone-uri ale companiei conduse de Tim Cook. Pentru a-și promova telefoanele, gigantul din Cupertino a apelat la o serie de regizori renumiți pentru a crea scurt metraje imortalizate cu iPhone 11 Pro.

Ce a produs iPhone 11 Pro în mâna profesioniștilor

Primele nume de pe listă sunt Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Knives Out) și George Nolfi (The Adjustmeant Bureau).

Creația lui Rian Johnson filmată cu un iPhone 11 Pro poate fi văzută mai sus. Are mai puțin de 2 minute, ar fost imortalizată în orașul luminilor și este intitulată Paris 9/19. Filmul Tough Crowd al lui George Nolfi poate fi văzut mai jos și, în mod previzibil, arată spectaculos. ”M-am distrat mult să filmez un proiect știind că am doar trei lentile din care pot alege.”, a explicat Nolfi.

Aceste eforturi creative de la regizori renumiți vin în continuarea efortului de anului trecut al lui Steven Soderbergh. Creatorul seriei Ocean`s 11 a filmat Unsane doar cu un iPhone 7 Plus, iar filmul a ajuns în cinematografe la nivel global. A generat încasări de doar 14,2 milioane de dolari, dar are un rating de 80% proaspăt pe Rotten Tomatoes. Cu alte cuvinte, instrumentele Apple se pretează pentru filme de calitate.