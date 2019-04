Cea mai importantă companie de tech din România a devenit și mai mare

Compania românească UiPath a primit o nouă finanțare de 500 de milioane de dolari, iar asta a dus ca valoarea companiei să ajungă la 7 miliarde de dolari.

UiPath a primit o nouă rundă de investiții, Series D, în valoare de 568 de milioane de dolari. Asta face ca UiPath să fie evaluată la 7 miliarde de dolari, astfel compania românească a devenit una din cele mai valoroase companii de inteligență artificială din lume.

Compania activează pe segmentul de Robotic Process Automation (RPA) și creează soluții software de automatizare a proceselor de lucru din cadrul companiilor.

Noua rundă de finanțare este condusă de Coatue, cărora li s-au adăugat Dragoneer, Blackstone, Sands Capital, precum și fonduri aflate sub consilierea T. Rowe Price Associates, Inc. Accel, care a condus rundele din Seria A și Seria B. La acestă finanțare au participat și CapitalG și Sequoia, care au condus runda Seriei C, la fel ca și alți investitori din trecut, cum ar fi Madrona Ventures și Seedcamp.

„Suntem într-un moment crucial. Liderii de afaceri de peste tot în lume își sporesc forța de muncă cu roboți software, accelerând rapid transformarea digitală a businessului și eliberându-și angajații de sarcini repetitive pentru a-și dedica timpul sarcinilor strategice,” a declarat Daniel Dines, co-fondator și CEO UiPath.

Evoluția companiei UiPath este una fulminantă

Compania a crescut foarte repede și, la fel de repede, a câștigat clienți precum Duracell, Google, Japan Exchange Group, Uber, Virgin Media sau Orange. De fapt, baza de clienți la nivel mondial este de opt din topul 10 Fortune Global 500 și peste 50% din topul 50 Fortune Global 500.

Din aprilie 2017 venitul anual recurent a crescut de la 8 milioane de dolari la peste 200 de milioane de dolari. În aceeași perioadă de timp, numărul angajaților a ajuns la peste 2500 în 32 de birouri din 20 de țări, crescând de 16 ori.

„Condusă de UiPath, industria a înregistrat o creștere rapidă într-un timp atât de scurt în mare parte datorită faptului că RPA este recunoscută drept schimbarea de paradigmă necesară pentru a propaga transformarea digitală la nivelul fiecărei industrii din lume”, a declarat Greg Dunham, vicepreședinte al T. Rowe Price Associates, Inc.