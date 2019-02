Trucuri Word și Excel: cum rezolvi problema documentelor deschise în modul protejat

Încă de la primele versiuni de Word și Excel, Microsoft a încercat să-ți protejeze sistemul de eventuale infecții transmise prin documente digitale. Respectivă formă de protecție se poate însă transforma într-o sursă de stres.

În funcție de perioada pe care o petreci pe zi interacționând cu documente Word și Excel, când le-ai deschis pe unele dintre ele, s-ar putea să te fi confruntat cu un mesaj în partea de sus a ferestrei de editare. Indiferent dacă deschizi un atașament la un email sau un fișier din rețeaua locală, implicit, vei vedea un avertisment. În funcție de limba pe care o ai setată la Office, s-ar putea să afli că acel fișier a fost deschis în modul protejat sau Protected View. Pentru a putea interacționa cu el, este nevoie să faci click pe Enable Editing.

Pentru că documente Office pot conține macro-uri sau scripturi ActiveX care îți pot face rău sistemului, prin mecanismul detaliat mai sus, se previne efectul dăunător în cazul atașamentelor de la emailuri sau al fișierelor descărcate de pe internet. Problema este că sunt tratate în același fel și fișierele de pe un server local, din rețea. Astfel, fișierele cu care interacționezi zilnic, ajung să se deschidă semnificativ mai greu decât cele offline, pe care le ai pe Desktop sau în Documents.

Din fericire, dacă știi că poți avea încredere în toate fișierele Word și Excel cu care interacționezi, modul protejat sau Protected View poate fi dezactivat cu ușurință. Este însă important de reținut că trebuie să urmezi acești pași pe fiecare aplicație din Microsoft Office în parte.

Intră în meniul principal din Word sau Excel, în colțul din stânga sus, la File. Optează pentru Options în stânga jos și fă un click pe ultima opțiune, Trust Center. În partea dreapta a aceleeași ferestre, deschide Trust Center Settings. La secțiunea Protected View, la fel ca în captura de ecran de mai jos, debifează cele trei opțiuni din dreapta.

Opțional, la Trusted Locations în stânga sus, în aceeași fereastră, bifează Allow Trusted Locations on my local network (not recommended). Repeți procedura atât pentru Word, cât și pentru Excel.