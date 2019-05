În Windows 10, Microsoft a schimbat modul în care îți afișează bateria rămasă la laptop, iar dacă nu ești atent, icoana respectivă ar putea să dispară complet.

În versiunile anterioare de Windows, când poziționai cursorul pe icoana bateriei de la laptop din colțul din dreapta jos, de lângă ceas, vedeai o estimare legată de autonomie. Pentru că de multe ori era eronată, Microsoft a renunțat la ea în Windows 10 și a înlocuit-o cu un procentaj. Mai mult decât atât însă, tot de acolo poți schimba rapid setările pentru managementul performanței.

Din păcate, fără să-ți dai seama, icoana respectivă poate ajunge să fie ascunsă sau dezactivată. Nu este exclus ca un prieten să-ți facă o glumă prooastă și să ți-o dezactiveze când nu ești atent. Partea bună este procesul de a o readuce în prim plan nu este unul foarte elaborat.

Înainte să intri în diverse meniuri de setări din Windows 10, trebuie să parcurgi soluția cea mai simplă. Nu este exclus ca icoana aferentă bateriei de la laptop să fie ascunsă pentru că nu ai mai accesat-o de mult timp. Atunci, este suficient să faci click pe vârful de săgeată în sus din partea stângă, la fel ca în captura de ecran de mai sus. De acolo, o poți accesa oricând.

Dacă nu o găsești în meniul cu pricina, probabil că a fost dezactivată. Atunci, fă click dreapta pe o zonă liberă din taskbar (bara de aplicații) și optează pentru Taskbar Settings. Alternativa este să intri în Settings din meniul de Start, la Personalization și să faci click pe Taskbar. Din noua fereastră, te interesează Turn system icons on or off.

Imediat după, vei întâmpina o fereastră precum cea din captura de mai sus. Asigură-te că funcția Power este On, de culoare albastră. Din acel moment, icoana de baterie a laptopului ar trebui să apară instant în colțul din dreapta jos al ecranului.