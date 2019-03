Trucul matematic simplu care a devenit viral pe internet

Mai ții minte când erai la școală, în clasele I-IV, și ai învățat pentru prima oară de procente? Se pare că există un truc care le face să fie mult mai simple, care probabil le-ar fi făcut mai ușor de înțeles când erai mic.

Trucul a fost descoperit de copywriter-ul Ben Stephens din Marea Britanie. Deși nu implică vreo tehnică nouă sau ceva revoluționar, multitudinea de reacții de surpriză și șoc care a urmat arată că mulți oameni habar nu aveau de truc.

După cum a explicat Stephens, trucul te ajută să calculezi diverse procente mult mai ușor, fără stilou sau calculator și implică un fel de scurtătură – întoarcerea numerelor. „Deci, de exemplu, dacă aveai nevoie să afli 4% din 75 în capul tău, doar întoarce-le și calculează 75% din 4, care este mai ușor”, a scris el pe Twitter.

Și chiar așa e – 75% din 4 este 3, adică fix cât este și 4% din 75. Similar, Stephens a dat un alt exemplu: „18% din 50 este dificil de calculat. Dar 50% din 18 este [floare la ureche], corect?”.

Principiul de bază este că x% din y este egal cu y% din x. Acesta nu este nou, dar asta nu l-a oprit din a fi o adevărată revelație pentru oamenii din întreaga lume.

Have a degree in Applied Mathematics and never knew that. 🤔 — Kamal DJAIDAOUI 🇫🇷🇬🇧🇮🇩🇩🇿 (@DjaidaouiKamal) March 8, 2019

„Am diplomă de specializare în Matematica Aplicată și niciodată nu am știut asta”.

I wish I’d seen this thread when I was about ten years old. — Roger O’Keeffe (@rogerokeeffe) March 5, 2019

„Mi-aș fi dorit să fi văzut acest thread când aveam cam zece ani”.

This is one of those weird things where, now that you’ve pointed it out, it’s so obvious that I wonder why I never knew it before. — Safwan (@zinjabil) March 6, 2019

„Ăsta e unul din lucrurile alea ciudate care, odată ce le-ai subliniat, sunt atât de evidente încât mă întreb de ce nu l-am știut înainte”.

Cu toate astea, au existat și oameni uimiți că atât de puțină lume pare să fi știut de truc dinainte.

Really, is this new? I always thought that’s the way to do it since being taught that in primary school in India 35 years ago. That’s the only way I’ve known. And I thought the whole world knew it. — Nindy (@Happy_Andy) March 7, 2019

„Serios, asta este ceva nou? Mereu am crezut că așa se face de când mi s-a predat așa în școala primară din India acum 35 de ani. Asta este singura cale pe care am știut-o. Și credeam că toată lumea știa”.

Totuși, există și excepții în care regula nu mai este de folos. De exemplu, dacă ai de calculat 17% din 12 și ai încerca să calculezi 12% din 17, nu ar fi cu mult mai ușor de rezolvat în minte. De asemenea, când ai de a face cu numere cu mai multe zecimale, lucrurile devin mai complicate și probabil tot calculatorul îți va face sarcina mai ușoară. Dar pentru calculele simple, de zi cu zi, regula explicată de Stephens este suficientă.