Epoca URSS nu a fost nici pe departe una de vis, însă fotografiile de atunci au rămas o delectare vizuală fascinantă.

Artista daneză Tamara Stoffers are o pasiune mai puțin obișnuită: crearea unor colaje supra-realiste cu bucăți de fotografii din epoca sovietică. Ea are o expoziție în Moscova, la Lumière Center of Photography, ce poartă numele de „Trecutul nou”.

Interesul ei în tot ceea ce înseamnă URSS a apărut în 2014, când a dat de o carte despre Moscova, tipărită în 1963. „Nu îmi puteam dezlipi ochii de la ea, încercând să cuprind toate detaliile: de la arhitectură la obiectele de zi cu zi”, a povestit Stoffers. „Imaginile aveau o atmosferă foarte nefamiliară. Eram în mod special interesată de modul în care oamenii obișnuiți arătau eroic”.

După acea carte tipărită în 1963, artista a început să colecționeze tot felul de obiecte din epoca URSS. A început simplu, cu păpuși matryoshka și linguri de lemn pictate. Ulterior, odată cu cunoștințele sporite cu privire la acea epocă, colecția lui Stoffers a crescut, făcând loc la carduri de vedere, bannere, ace, busturi de birou ale lui Lenin și multe cărți. „Locul unde locuiesc seamănă acum cu o kommunalka sovietică din anii 1960″, a recunoscut artista.

În fiecare săptămână, ea merge de două ori în magazine second-hand pentru a căuta noi materiale. „Pe o perioadă de cinci ani, am acumulat mai mult de 30 de cărți cu fotografii, pe care le folosesc pentru colajele mele”, a spus Stoffers.

„Colajul, ca mediu, are calități narative minunate. Îmbinarea de fotografii care nu s-ar potrivi în mod normal îl provoacă pe privitor să își găsească propria lor poveste. Fiecare persoană vine cu propria interpretare legată de [motivul pentru care] fotografiile au fost combinate și de mesajul general din spate. Prin manipularea imaginilor, privitorul primește oportunitatea de a accesa locurile din fotografii într-o modalitate nouă, nefamiliară”.