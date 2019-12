Top 10 reclame pe 2019: clipurile virale care au făcut valuri pe YouTube, de la Amazon la iPhone

Finalul de an este încărcat de retrospective și clasamente, iar dacă ai nevoie de o doză de umor și relaxare înainte de sărbători, ar fi bine să parcurgi acest top 10 reclame care au generat cele mai multe vizualizări pe YouTube.

Cei de la Variety au agregat într-o listă cât se poate de relevantă, pe final de 2019, cele mai vizionate reclame care au ajuns online în ultimele 12 luni. Acestea te ajută să-ți faci o părere despre serviciile și produsele preferate de oameni în anul care urmează să se încheie peste câteva zile. În același timp, poți să vezi în ce au fost investite bugete semnificative de marketing.

În mod previzibil, clasamentul este dominat de reclamele care au ajuns online în perioada Super Bowl-ului din NFL, cel mai important și vizionat eveniment sportif din calendarul american. În România, cei mai mulți au auzit de Super Bowl doar din cauza reclamelor devenite virale de-a lungul anilor. Unele dintre cele mai memorabile clipuri de promovare au fost difuzate în premieră în pauza dintre reprize a meciului de fotbal american.

Deși poți vedea mai jos toate clipurile incluse în clasament, am inclus și un tabel ca să-ți faci o idee mai clară despre companiile ale căror produse sunt promovate și firmele de marketing responsabile de aceste clipuri.

Pe primul loc în top 10 reclame pe 2019 se află Amazon: Not Everything Makes the Cut. Clipul încărcat de vedete precum Harrison Ford sau Forest Whitaker este construit în jurul unor produse dotate cu asistentul virtual Alexa care nu au ajuns pe piață. De exemplu, nu poți cumpăra o zgardă inteligentă pentru câini, cum are Harrison Ford în clip, care să facă automat comandă automat la hrană pentru câini.

Pe locul doi este o reclamă foarte bine făcută la Hyundai, cu Jason Bateman din serialul Ozark de pe Netflix. Foarte controversat a fost clipul promoțional de pe patru, de la Gillette. Intitulat We Believe: The Best Man Can Be (Noi credem, cei mai buni bărbați pot fi), acesta era o invitație, încurajare la adresa bărbaților pentru a lupta împotriva bullying-ului, violenței fizice, discriminării și agresiunilor sexuale.

Printre celelalte vedete pe care le vezi în reclame, se numără Sarah Jessica Parker și Jeff Bridges într-un clip pentru Stella Artois. Doritos i-a avut pe cei de la Backstreet Boys împreună cu Chance the Rapper. Audi a apelat la actorul care îl interpretează pe Spider Man (Tom Holland) pentru a-și promova noile creații.

Fascinantă într-un fel este prezența în top a clipului de prezentare de aproximativ 2 minute pentru iPhone 11. Din septembrie și până în prezent, acel videoclip a adunat aproximativ 32 de milioane de vizualizări. Ca urmare, nu este o surpriză faptul că se vinde în continuare precum pâine caldă.

În final, dacă nu ai văzut una dintre reclame sau ai văzut-o în urmă cu câteva luni, merită cu siguranță o vizionare.