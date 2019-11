The Two Popes: când apare pe Netflix filmul care te ajută să-i înțelegi mai bine pe papii de la Vatican

The Two Popes este un nou lungmetraj despre papa Benedict și papa Francisc care va apărea în curând și pe Netflix în România.

Filmul este inspirat de evenimente reale și spune povestea „uneia dintre cele mai dramatice tranziții de putere din ultimii 2000 de ani”.

La începutul lui 2013, papa Benedict devenea primul papă în ultimii aproape 600 de ani care a renunțat la statutul său. Succesorul său a fost papa Francisc, care se află și acum la Vatican. Totuși, povestea este una mult mai complicată și plină de subtilități, iar noul film de pe Netflix, The Two Popes, te va ajuta să înțelegi mai bine cum și de ce a avut loc tranziția.

Frustrat în legătură cu direcția în care merge biserica, Cardinalul Bergoglio (Jonathan Pryce) cere Papei Benedict (Anthony Hopkins) permisiunea de a se retrage în 2012. Cu toate acestea, deși se va confrunta cu scandaluri și nesiguranțe, Papa Benedict propune o întâlnire cu cel mai dur critic al său și viitorul succesor al Romei pentru a-i dezvălui un secret care va zgudui Biserica Catolică din temelii. În spatele zidurilor Vaticanului, începe lupta între tradiție și progres, vină și iertare, iar acești doi bărbați complet diferiți discută elemente din trecuturile lor, cu scopul de a găsi un teren comun și de a construi un viitor pentru milioane de credincioși din toată lumea.

Când va apărea The Two Popes pe Netflix

Netflix a anunțat oficial că filmul va apărea pe platforma de streaming pe 20 decembrie.

Regizorul filmului este Fernando Meirelles, cunoscut pentru filmul său, „City of God”, nominalizat la premiile Oscar. În producție este implicat și scenaristul Anthony McCarten, nominalizat de trei ori la Premiile Academiei Americane.

Poți vedea trailerul oficial aici:

Într-o anumită măsură, filmul The Two Popes de pe Netflix concurează cu o altă producție cu papi, The New Pope, care va apărea în 2020. Acesta este un nou serial HBO și este continuarea serialului The Young Pope. Spune povestea controversată a începuturilor pontificatului lui PIUS al XIII-lea, născut Lenny Belardo.

Principala diferență dintre cele două e că The Two Popes spune o poveste reală, în timp ce serialul este ficțiune.