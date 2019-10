Vatican lansează mătăniile smart conectate la o aplicație de rugăciune

Vaticanul lansează un dispozitiv smart, niște mătănii, prin care speră să-i atragă pe tinerii pasionați de tehnologie către Biserica Catolică.

Atunci când vor să se roage, tinerii catoligi au acum o opțiune care ar putea fi mai pe gustul lor, care implică o doză de tehnologie.

În acest sens, oficialii de la Vatican vin cu niște mătănii conectate la o aplicație. Acestea pot fi purtate de o brățară și este realizat din zece mărgele la care se adaugă și o cruce inteligentă. Numele oficial al dispozitivului este Click To Pray eRosary. Adică dai un click și poți începe să te rogi.

The “eRosary” bracelet is activated by making the sign of the cross, and is synced to an app that tracks the user’s progress and contains reflections. It is on pre-order sale for roughly $109. https://t.co/BluWFK7On0

