Primul trailer The King’s Man arată ca o lecție de istorie alternativă

Dacă ai o afinitate pentru benzile desenate britanice, regizorul Matthew Vaughn ne pregătește un nou film din seria Kingsman. Acestea este un precursor pentru aventurile din celelalte două filme.

Tocmai a ajuns online primul teaser trailer pentru The King’s Man, cel mai nou film al lui Matthew Vaughn. Regizorul a devenit popular la nivel global prin această franciză, deși a mai regizat în trecut Kick-Ass și X-Men: First Class. Afinitatea lui Vaughn pentru benzi desenate este evidentă și de această dată, deoarece Kingsman: The Secret Service se bazează cartea The Secret Service de către Dave Gibbons și Mark Millar.

Seria Kingsman pare să aibă ceva în comun cu aventurile lui 007, împreună cu afinitatea agentului James Bond pentru gadgeturi. Tonul filmului este însă unul mai relaxat, umoristic. Deși cele două filme din trecut au generat încasări generoase la box office, The Golden Circle nu a fost la fel de bine primit de critici precum The Secret Service. Pentru că vorbim însă de un precursor acum, se poate spune că povestea este luată de la zero.

The King’s Man este al treilea film din seria Kingsman, dar se pare că va exista și un Kingsman 3 care va continua povestea celor două lung metraje din anii trecuți. La cârma tuturor se va afla Vaughn, pornind de la un scenariu redacatat de Vaughn împreună cu colaboratoarea sa Jane Goldman.

În privința acțiunii din The King’s Man, evenimentele par să se desfășoare la începutul secolului 20 și gravitează în jurul ”unei colecții formate din cei mai groaznici tirani din istorie și minți criminale” care plănuiesc un război prin care să elimine milioane de oameni. Cei de la Fox au publicat primul teaser pentru noul film și îl poți vedea mai sus. Premiera este programată pe 14 februarie 2020, deci sunt șanse mari să mai vedem cel puțin un trailer până la momentul respectiv.