The King primește ultimul trailer, poate cea mai scumpă producție Netflix

Fanii filmelor istorice se vor bucura să afle mai multe detalii despre The King, un film inspirat de Shakespeare și produs de Netflix care va ajunge online în curând.

Pe canalul oficial de YouTube al celor de la Netflix a apărut cel mai nou trailer pentru The King. Clipul de câteva minute este încărcat cu citate laudative de la critici la adresa interpretării lui Timothée Chalamet. Deși are doar 23 de ani, actorul are deja o nominalizare la Oscar pentru rolul din Call Me by Your Name, dar cei mai mulți s-ar putea să-l știe din Interstellar sau recentul Beautiful Boy.

Scenariul pentru The King este inspirat din seria de scrieri Henriada a lui Shakespeare. Colecția include piese de teatru despre Richard al doilea, Henry al patrulea și Henry al cincilea. Chalamet joacă rolul unui tânăr Prince Hal care ajunge rege. Distribuția este completată de Joel Edgerton (co-scenarist) și Robert Pattinson, inamicul Angliei, The Dauphin of France.

Pe Netflix va ajunge la începutul lunii noiembrie, dar pentru că gigantul din domeniul streamingului își dorește producțiile originale nominalizate la Oscar, pelicula se află deja în cinematografe.

The King pare să fie una dintre cele mai scumpe producții originale Netflix, dacă te uiți la modul în care au fost recreate decorurile și vestimentația din Anglia secolului XV. Din trailer, scenele de luptă sunt de asemenea spectaculoase, fără să pară că s-ar pune accent pe efecte speciale.

Premisa filmului The King pleacă de la un prinț moștenitor reticent să ia locul tătălui său pe tronul Angliei. Tatăl său, Henry IV interpretat de Ben Mendesohn a fost un tiran. Ajuns însă rege, se chinuie să se descurce într-o lume guvernată de politică, război și religie. Regia filmului a căzut în sarcina lui David Michod, cunoscut pentru War Machine, The Rover și Animal Kingdom. Premiera pe Netflix este programată pe 1 noiembrie.