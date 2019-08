Dacă nu te-ai speriat suficient după ce ai văzut The Haunting of Hill House, Netflix pregătește un nou sezon al serialului horror. Ce urmează.

The Haunting of Hill House a debutat pe Netflix în octombrie anul trecut și nimeni nu ar fi crezut că o să fie un hit atât de mare, însă a fost. Serialul este ciudat, dar și intrigant și a avut toate elementele unui horror bun. Povestea este bazată pe romanul cu același nume al lui Shirley Jackson, publicat în 1959.

Serialul redă povestea unor frați care au crescut în cea mai cunoscută casă bântuită din țară. Ajunși adulți, aceștia sunt reuniți de o tragedie de familie, care îi readuce în casă și îi pune în situația de a înfrunta fantomele trecutului. Pentru a spune povestea celor cinci frați Crain s-au folosit flashback-uri. Dacă nu l-ai văzut atunci ar trebui să-i acorzi o șansă.

Era aproape imposibil ca Netflix să nu mai comande un sezon din serial, iar acum avem primele zvonuri care confirmă faptul că vom vedea și sezonul doi din acest serial horror.

Când se lansează sezonul doi din The Haunting of Hill House

Sezonul doi din The Haunting Of Hill House va fi filmat începând cu luna septembrie. Potrivit mai multor surse, echipa de producție speră să înceapă filmările până pe 30 septembrie în Vancouver.

Sigur, asta înseamnă că va trebui să mai treacă ceva timp până când vom putea vedea ce povești înfricoșătoare au mai pregătit cei de la Netflix. Cel mai devreme am putea vedea sezonul doi în 2020, dar măcar acum știm că sezonul doi va exista.

Al doilea sezon va fi bazat pe cartea The Turning of the Screw, scrisă de Henry James și publicată în 1898. Regizorul Mike Flanagan a declarat că ar fi interesat să facă o antologie și că ar vrea ca aceeași actori să se întoarcă și să joace roluri diferite.

Asta îi permite lui Flanagan să creeze povești noi și în același timp fanii își vor putea urmării actorii preferați în diferite ipostaze. Oliver Jackson-Cohen și Victoria Pedretti, cei doi care au jucat rolurile gemenilor Nellie și Luke Crain, au confirmat că se vor întoarce pentru sezonul doi.

Rămâne de văzut cine mai apare din primul sezon și cum va decurge povestea în această nouă poveste.