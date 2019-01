Tesla îți transformă mașina în cățeluș de companie care te urmărește

Mașinile Tesla sunt mai deștepte ca niciodată, iar prin actualizări de firmware evoluează într-o manieră foarte interesantă, chiar dacă utilitatea unor funcții nu e foarte evidentă.

Elon Musk și-a făcut un obicei din detalierea pe Twitter a unor noi funcții pe care urmează să le implementeze în mașinile din portofoliul companiei. De această dată, a fost vorba de Summon+, o opțiune care îți transformă mașina ta foarte scumpă într-un animal de companie care vine după tine, indiferent dacă te deplasezi printr-o parcare sau pe stradă.

Conceptul de Summon face referire la o funcție mai veche a mașinilor Tesla din ultimii doi ani care se reflecta în ieșirea automată, fără șofer, a unui autoturism din parcare. Prin Summon+, atâta timp cât ții apăsat butonul omonim din aplicația de mobil Tesla, bolidul va porni singur, va ieși dintr-o eventuală parcare, iar dacă te deplasezi, va veni după tine pe o distanță generoasă.

Funcția Summon+ a fost subiectul unor speculații în trecut, dar se pare că este doar o chestiune de câteva săptămâni până când va ajunge la utilizatori într-o formă finală. Mai complicată decât partea de software și realizarea hardware-ului necesar a fost însă obținerea aprobărilor și a certificărilor referitoare la legalitatea unui asemenea mecanism.

Tocmai din cauza restricțiilor legislative din anumite țări, Elon Musk a ținut să menționeze că nu va exista Summon+ în toate teritoriile în care îți poți achiziționa o Tesla. În același timp, se străduiește să obțină cât mai multe aprobări în acest sens.

În teorie însă, pe partea de compatibilitate, dacă ai o mașină electrică a gigantului american produsă în ultimii doi ani, ar trebui să poți profita de noul artificiu de impresionat vecinii. Nu trebuie decât să existe o linie vizuală între tine și mașină.

Going through final validation & regulatory approval. Probably releases to early access program owners in a few weeks. It’s trippy!

— Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2019