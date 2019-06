Cât s-a încălzit vremea la tine în oraș de când te-ai născut și până acum

Efectele schimbării climatice sunt din ce în ce mai vizibile, iar temperatura în creștere din ultimii ani este exemplul perfect.

Poate ți-ai dat sau nu seama, dar vremea a cam luat-o razna în ultimul timp și lucrurile stau ceva mai diferit față de perioada în care erai tu mic.

Pentru asta, am testat harta interactivă a celor de la New York Times care îți arată cât de tare s-a schimbat vremea în orașul tău în comparație cu anul în care te-ai născut. Acum 23 de ani, în București, temperatura ajungea sau depășea 32 de grade Celsius 18 zile pe an. În comparație, astăzi ne așteptăm la cam 29 de zile pe an în care termometrul atinge 32 de grade Celsius, sau chiar mai mult.

Ritmul nu pare că va încetini deloc. Dimpotrivă, zilele cu temperaturi ridicate vor continua să crească. Până în 2076, media zilelor dintr-un an cu temperaturi peste 32 de grade ar urma să varieze între 38 și 68 de zile.

Pentru a vedea exact cum stau lucrurile și în cazul tău, poți vedea harta interactivă aici.

Cât de tare a crescut temperatura în ultima vreme

Anul 2018 a fost al patrulea cel mai călduros an din istoria evidențelor temperaturilor. Evidența a început să fie ținută din 1850, iar de atunci ultimii cinci ani au fost cei mai fierbinți. Recordul îl deține anul 2016 și este urmat apoi de 2017 și 2015. Cu anul 2014 pe locul cinci, ultima jumătate de deceniu a ajuns să fie cea mai călduroasă.

Motivul pentru care temperatura a luat-o razna este, în primul rând, emisia dioxidului de carbon și a altor gaze cu efect de seră în atmosferă.

Potrivit studiilor cercetătorilor, viitorul nu arată prea răcoros. Temperatura va continua să crească și am putea asista la o creștere a temperaturii de peste 1.5 grade Celsius, la nivel global.