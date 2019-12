Telefoane și laptopuri de la eMAG pe care le iei cu preț mic

eMAG are câteva oferte de care să ții cont acum când îți faci cumpărăturile de Crăciun. Are campanie dedicată ofertelor și aici ai câteva produse recomandate.

Dacă e decembrie, e eMAGIA Sărbătorilor la eMAG. Pe scurt, reduceri în aproape toate categoriile magazinului. Telefoane lansate la începutul anului sau chiar pe final de 2018, televizoare și laptopuri pot fi cumpărate acum cu preț ceva mai mic decât în mod obișnuit. Ai mai jos o listă cu recomandări.

Telefoane și laptopuri la eMAG cu preț redus

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în campania de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț redus.

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. Are un preț foarte bun acum.

eMAG are și Samsung Galaxy A80. E telefonul care-și dă camerele principale peste cap, ca să ai cameră foarte bună pentru selfie. Unde mai pui că are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. E o alegere bună oricând, dar mai ales când e la preț redus.

Lenovo are în oferta eMAG un model Legion de gaming cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i5, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce 1660 Ti. Laptopul e la preț bun aici.

Acer are un laptop Nitro 7 la eMAG ajuns acum la un preț mai mic. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. E disponibil cu reducere aici.

Nokia 7.2 e un telefon bun, mai ales când ții cont că nu vrei să cheltui prea mult. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primeșt actualizare la Android 10. Îl poți prinde cu preț bun.

De la Samsung ai cea mai bună variantă de telefon ieftin sub forma lui Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl prinzi cu preț redus acum.